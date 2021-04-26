Военные используют беспилотники для поиска лесных пожаров

Для поиска очагов лесных пожаров подразделения Центрального военного округа будут использовать беспилотные летательные аппараты. Расчеты разведывательных дронов "Орлан-10" провели учения по такому использованию специальной техники, а заодно промониторили ситуацию в пожароопасных районах Кемеровской области.

Крупных очагов природных пожаров там пока не наблюдается. Но, как знают местные жители, в том числе военные, "огневой" сезон в области скоро начнется. Не дожидаясь его, армейские специалисты начали подготовку к тушению лесов. К этой работы подключились и операторы разведывательных беспилотников "Орлан-10".

"Их применение значительно сокращает время на получение достоверной информации о лесных пожарах. Кроме того, "воздушный разведчик" может обнаружить даже небольшие очаги возгорания с помощью тепловизора, а видеокамеры и специальное бортовое оборудование позволяют передавать информацию в режиме реального времени оператору комплекса. Полученные данные существенно помогают в координации работ наземных групп, оснащенных средствами пожаротушения", - объяснили в пресс-службе Центрального военного округа.

Там добавили, что в мониторинге лесных пожаров в Кемеровской области участвуют более 100 военнослужащих. В этой операции задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.

Справка "РГ"

Беспилотник "Орлан-10" работает при температуре от минус 30 до плюс 40 градусов. При стартовой массе 14-18 килограммов он способен нести полезную нагрузку в пять килограммов. Эта нагрузка включает сменные модули с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции.

Выпущенный с разборной катапульты, "Орлан-10" может подняться на высоту в пять тысяч метров, лететь со скоростью до 170 километров в час и с расстояния в 120 км в режиме реального времени транслировать картинку на пульт оператора. Дрон также способен выдавать целеуказания огневым средствам, блокировать сотовую связь и искажать навигационное поле GPS. А еще с его помощью можно одновременно управлять четырьмя другими дронами и объединить в локальную сеть до 30 операторов для управления полезными нагрузками одновременно запускаемых беспилотников.

Юрий Гаврилов