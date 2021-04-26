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Российская газета

Украинские бракованные БТР-4 воюют в Нигерии

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Источник изображения: rg.ru

Украина продала Нигерии отвергнутые Ираком из-за различных дефектов бронетранспортеры БТР-4 "Буцефал". В настоящее время эта техника принимает участие в боевых операциях против террористических формирований.

Разумеется, как уже повелось у украинских экспортеров, сделка не обошлась без проблем.

Первая партия, состоящая из 10 единиц модификации ЕН, прибыла в Африку в самом конце декабря 2014 года. За ней должны были следовать еще полтора десятка машин, среди которых были 4 командирских БТР-4КН, однако контракт до сих пор не выполнен.

По некоторым данным, предназначенные зарубежному партнеру образцы были просто отправлены в подразделения ВСУ.

Что интересно, в ряде зарубежных источников "четверки" в этой стране относят к колесным боевым машинам пехоты. Наверное, из-за того, что они имеют в качестве основного вооружения 30-мм автоматические пушки 2А72, и на них должен устанавливаться противотанковый ракетный комплекс "Барьер".

Правда, судя по появлявшимся фотоматериалам, ПТУР на них практически не применяются. Возможно, их тоже не поставили.

В минувшем году стало известно, что местные военные стали монтировать на эти бронемашины дополнительные крупнокалиберные пулеметы ДШК.

Нигерия также закупила украинские БТР-3УН. Сообщалось о потерях в недавних боях нескольких штук.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Нигерия
Украина
Продукция
2А72
БТР-3
БТР-4
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