Украинские бракованные БТР-4 воюют в Нигерии

Украина продала Нигерии отвергнутые Ираком из-за различных дефектов бронетранспортеры БТР-4 "Буцефал". В настоящее время эта техника принимает участие в боевых операциях против террористических формирований.

Nigeria aquired a number of the eight wheeled BTR-4 amoured fighting vehicles in 2013. It can be used in mechanized infantry divisions of ground troops as an armored vehicle or wheeled infantry fighting vehicle. pic.twitter.com/H0WhASnsjj — Defense News Nigeria (@DefenseNigeria) April 15, 2021

Разумеется, как уже повелось у украинских экспортеров, сделка не обошлась без проблем.

Первая партия, состоящая из 10 единиц модификации ЕН, прибыла в Африку в самом конце декабря 2014 года. За ней должны были следовать еще полтора десятка машин, среди которых были 4 командирских БТР-4КН, однако контракт до сих пор не выполнен.

По некоторым данным, предназначенные зарубежному партнеру образцы были просто отправлены в подразделения ВСУ.

Что интересно, в ряде зарубежных источников "четверки" в этой стране относят к колесным боевым машинам пехоты. Наверное, из-за того, что они имеют в качестве основного вооружения 30-мм автоматические пушки 2А72, и на них должен устанавливаться противотанковый ракетный комплекс "Барьер".

Правда, судя по появлявшимся фотоматериалам, ПТУР на них практически не применяются. Возможно, их тоже не поставили.

В минувшем году стало известно, что местные военные стали монтировать на эти бронемашины дополнительные крупнокалиберные пулеметы ДШК.

Нигерия также закупила украинские БТР-3УН. Сообщалось о потерях в недавних боях нескольких штук.

Алексей Брусилов