Сейсмологи получат новые заряды для зондирования земных глубин

Брянский химический завод им. 50-летия СССР провел демонстрационные испытания модернизированных сейсмических зарядов. Новые изделия предназначены для разведочных и геологических работ. Проверку на качество прошли собственные разработки БХЗ: ЗСС-30 массой 250 и 400 грамм, ЗСС-40 - 250 и 500 грамм, а также литые заряды ЗЛ-70/2500.

Каждый из этих зарядов представляет собой полиэтиленовую оболочку цилиндрической формы, наполненную взрывчатым веществом. Высокотехнологичное производство завода позволяет менять их состав наполнения и технические характеристики. Усовершенствованные заряды могут применяться при температуре от минус 50ºС до плюс 50ºС и сохраняют работоспособность после выдержки в воде в течение трех суток.

Одним из основных преимуществ новинок является возможность их использования как индивидуально, так и в гирлянде, при формировании которой может быть задействован заряд необходимой массы. Весогабаритные характеристики определены, исходя из пожеланий потребителей.

Инициирование зарядов осуществляется как электродетонаторами, так и неэлектрическими системами, допущенными к применению Ростехнадзором. При производстве зарядов могут быть использованы взрывчатые вещества, полученные при утилизации боеприпасов. Этот метод успешно применяется на предприятии.

В изделиях исключаются любые дефекты в виде пор и литьевых пустот, что может сказаться на работоспособности заряда и передаче детонации в гирлянде. Для повышения качества продукции на предприятии внедрена система досмотра, основанная на методах интроскопии и неразрушающего контроля. То есть все литьевые сейсмические заряды, выпускаемые на базе БХЗ, "просвечиваются" специальной рентгеновской техникой, которая обеспечивает 100% обнаружение дефектов.

Испытания сейсмических зарядов состоялись на производственной площадке Брянского химического завода. Представители сейсморазведывающей отрасли и профильных организации высоко оценили качество улучшенных зарядов. Уже получены разрешительные документы Ростехнадзора на постоянное применение новой продукции.

Сергей Птичкин