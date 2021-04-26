Войти
ТАСС

Первая пилотируемая экспедиция полетит на новую орбитальную станцию в 2026 году

203
0
+1
Макеты космических кораблей «Орёл», «Союз» и «Восток»
Макеты космических кораблей «Орёл», «Союз» и «Восток».
Источник изображения: wikipedia

В РКК "Энергия" сообщили, что если в 2025 году запустят научно-энергетический модуль, в 2026 году там будет пилотируемая экспедиция

КОРОЛЕВ /Московская область/, 23 апреля. /ТАСС/. Впервые космонавты полетят на новую орбитальную станцию в 2026 году. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС), первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

"Если в 2025 году запустим научно-энергетический модуль, в 2026 году там будет пилотируемая экспедиция", - сказал он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. По его словам, он уже в работе. Глава госкорпорации также опубликовал видео создаваемого первого модуля - им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

В воскресенье в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили ТАСС, что состояние МКС оставляет желать лучшего. Там пояснили, что станции необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, по итогам которого будет приниматься решение о ее дальнейшей судьбе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
22.04.2021
Рогозин: научно-энергетический модуль будет переработан для новой орбитальной станции
21.04.2021
В «Роскосмосе» озвучили сроки готовности первого модуля новой российской орбитальной станции
19.03.2021
Эксперт скептически оценивает перспективы российско-американского сотрудничества в космосе
04.01.2021
Рогозин заявил о курсе США на сворачивание сотрудничества с Россией по космосу
22.12.2020
Интервью Юрия Борисова
14.02.2020
Гендиректор РКК "Энергия": разработка нового корабля стала научно-техническим вызовом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 12:41
  • 154
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.04 12:35
  • 61
Защитим любой ценой
  • 26.04 12:32
  • 5
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 26.04 12:22
  • 6
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ
  • 26.04 12:11
  • 5
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 26.04 12:05
  • 3
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 26.04 12:00
  • 5
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 26.04 11:38
  • 13
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.04 10:31
  • 21
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 08:52
  • 1
Доколе призраку кружить
  • 26.04 08:41
  • 1
"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны
  • 26.04 07:56
  • 1
Получит ли Северный флот своих десантников
  • 26.04 07:39
  • 1
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
  • 26.04 07:35
  • 1
В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество
  • 26.04 00:40
  • 3
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ