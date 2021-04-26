Первая пилотируемая экспедиция полетит на новую орбитальную станцию в 2026 году

В РКК "Энергия" сообщили, что если в 2025 году запустят научно-энергетический модуль, в 2026 году там будет пилотируемая экспедиция

КОРОЛЕВ /Московская область/, 23 апреля. /ТАСС/. Впервые космонавты полетят на новую орбитальную станцию в 2026 году. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС), первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

"Если в 2025 году запустим научно-энергетический модуль, в 2026 году там будет пилотируемая экспедиция", - сказал он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. По его словам, он уже в работе. Глава госкорпорации также опубликовал видео создаваемого первого модуля - им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

В воскресенье в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили ТАСС, что состояние МКС оставляет желать лучшего. Там пояснили, что станции необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, по итогам которого будет приниматься решение о ее дальнейшей судьбе.