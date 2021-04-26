Фрегаты проекта 22350 станут первыми носителями гиперзвукового оружия

Фрегаты проекта 22350 станут первыми штатными носителями гиперзвукового оружия, сообщила в пятницу, 23 апреля, пресс-служба Северного флота.

«Главнокомандующий ВМФ отметил, что фрегаты данного проекта являются самыми современными боевыми кораблями России и станут первыми штатными носителями гиперзвукового ракетного оружия, испытания которого завершит в этом году головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков», — рассказали в пресс-службе.

Сведения распространили в связи с прибытием Североморск фрегата «Адмирал флота Касатонов» после дальнего похода. В торжественной церемонии принял участие главком ВМФ Николай Евменов.

Дальний поход новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов» стартовал 30 декабря. Более двух месяцев корабль вел деятельность в Средиземном море, в ходе которой посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции, а также провел серию учений в одиночном порядке и во взаимодействии с другими кораблями и авиацией ВМФ России. На последнем этапе похода фрегат участвовал в межвидовом командно-штабном учении по разрешению кризисных ситуаций в Арктике.

В 2020 году Минобороны рассказало об успешных испытаниях первых в мире гиперзвуковых ракет «Циркон» для оснащения боевых кораблей. Их несколько раз пускали с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Отмечалось, что в перспективе боеприпасами такого вида оснастят новые модернизированные корабли и подводные лодки ВМФ России.