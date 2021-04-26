Войти
Известия.ru

Фрегаты проекта 22350 станут первыми носителями гиперзвукового оружия

338
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Фрегаты проекта 22350 станут первыми штатными носителями гиперзвукового оружия, сообщила в пятницу, 23 апреля, пресс-служба Северного флота.

«Главнокомандующий ВМФ отметил, что фрегаты данного проекта являются самыми современными боевыми кораблями России и станут первыми штатными носителями гиперзвукового ракетного оружия, испытания которого завершит в этом году головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков», — рассказали в пресс-службе.

Сведения распространили в связи с прибытием Североморск фрегата «Адмирал флота Касатонов» после дальнего похода. В торжественной церемонии принял участие главком ВМФ Николай Евменов.

Дальний поход новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов» стартовал 30 декабря. Более двух месяцев корабль вел деятельность в Средиземном море, в ходе которой посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции, а также провел серию учений в одиночном порядке и во взаимодействии с другими кораблями и авиацией ВМФ России. На последнем этапе похода фрегат участвовал в межвидовом командно-штабном учении по разрешению кризисных ситуаций в Арктике.

В 2020 году Минобороны рассказало об успешных испытаниях первых в мире гиперзвуковых ракет «Циркон» для оснащения боевых кораблей. Их несколько раз пускали с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Отмечалось, что в перспективе боеприпасами такого вида оснастят новые модернизированные корабли и подводные лодки ВМФ России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Греция
Египет
Кипр
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
2020-й год
22350
Арктика
Военные учения
ГЗЛА
пр. 1155
СФ
Похожие новости
12.04.2021
Фрегат «Адмирал Касатонов» проведет учения в Норвежском море
02.04.2021
Вооруженный ракетами фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в Атлантику
20.08.2020
Замсекретаря Совбеза: Арктика имеет большое военно-стратегическое значение
27.01.2020
Крейсер "Маршал Устинов" идёт в Атлантику
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 12:41
  • 154
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.04 12:35
  • 61
Защитим любой ценой
  • 26.04 12:32
  • 5
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 26.04 12:22
  • 6
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ
  • 26.04 12:11
  • 5
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 26.04 12:05
  • 3
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 26.04 12:00
  • 5
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 26.04 11:38
  • 13
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.04 10:31
  • 21
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 08:52
  • 1
Доколе призраку кружить
  • 26.04 08:41
  • 1
"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны
  • 26.04 07:56
  • 1
Получит ли Северный флот своих десантников
  • 26.04 07:39
  • 1
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
  • 26.04 07:35
  • 1
В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество
  • 26.04 00:40
  • 3
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ