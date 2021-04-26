В Великобритании признали неспособность США построить МКС без России

В 1990-х годах и позже США и их союзники зависели от России в практических технологиях модульных орбитальных станций, пилотируемой космонавтике и выведению грузов в околоземное пространство, чего уже не наблюдается в настоящее время, рассказывает британская газета Financial Times.

Директор Национального космического центра (Великобритания) Ану Оджа, с которым побеседовало издание, признал, что НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) были неспособны построить Международную космическую станцию (МКС) без участия России. «Русские были мастерами строительства модульных космических станций», — сказал эксперт.

Газета пишет, что, кроме опыта в строительстве модульных станций, западной стороне требовались «российская техника для доставки материалов и людей на МКС и обратно». Издание отмечает, что данная зависимость усилилась десять лет назад, когда США прекратили эксплуатацию Space Shuttle, полностью доверившись российским «Союзам».

Согласно Financial Times, зависимость НАСА от «Роскосмоса» исчезла после появления космического корабля SpaceX Crew Dragon. Издание отмечает, что сотрудничество США с Россией обеспечивало «Роскосмосу», «испытывающему нехватку денежных средств», «необходимый доступ к западному финансированию».

Financial Times напоминает, что в настоящее время Россия отказалась от участия в международном лунном проекте Artemis, работы над которым ведутся при руководящей роли США, а в области космоса вместо сотрудничества с Западом усиливает взаимодействие с Китаем.

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация после выхода из проекта МКС допускает передачу НАСА российского сегмента орбитальной лаборатории. По словам менеджера, российский сегмент станции изношен на 80 процентов, а его поддержание «потребует примерно тех же самых средств, что необходимы будут с 2025 года на развертывание отдельной национальной российской орбитальной станции».

Иван Потапов