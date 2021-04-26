Названы сроки отправки космонавтов на новую космическую станцию РФ

Первые космонавты могут отправиться на новую российскую космическую станцию в 2026 году. Об этом 23 апреля рассказала первый заместитель гендиректора Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полетом российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев.

«Если в 2025 году запустим Научно-энергетический модуль, в 2026 году там будет пилотируемая экспедиция», — цитирует ТАСС Соловьева.

Ранее в этот день исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал, что Россия планирует развернуть национальную станцию на орбите до 2035 года. Станция, по его словам, будет собрана в два этапа.

В пятницу стало известно, что генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обсудил с представителями отряда космонавтов проект будущей Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

21 апреля Рогозин сообщил, что научно-энергетический модуль (НЭМ), который был создан для МКС, будет переработан для использования на новой орбитальной станции России. Он также отметил, что оборудование российского сегмента МКС уже на 80% выработало ресурс, поэтому строительство новой орбитальной станции оправданно и экономически.

О планах Москвы выйти из проекта МКС с 2025 года сообщил вице-премьер правительства России Юрий Борисов 18 апреля. В этот же день в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили о том, что решение о продолжении работ на российском сегменте станции примут после 2024 года.

МКС вывели на орбиту в 1998 году, а через два года на станцию заселились первые космонавты. Участниками международного проекта являются 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция. Срок эксплуатации станции истекает в 2024 году.