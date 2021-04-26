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ТАСС

Первый этап развертывания новой российской орбитальной станции начнется в 2025-2026 годах

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Александр Блошенко
Александр Блошенко.
Источник изображения: © Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"

Россия будет использовать ее одновременно с МКС, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко

КОРОЛЕВ /Московская область/, 23 апреля. /ТАСС/. Россия будет одновременно использовать Международную космическую станцию (МКС) и новую орбитальную станцию в течение нескольких лет. Об этом сообщил журналистам в пятницу исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Перекрестный период продлится несколько лет. Зависит от конкретного технического проекта", - отметил он.

Научно-энергетический модуль (НЭМ) будет оснащен системами жизнеобеспечения, сообщил Блошенко.

"Первый этап [развертывания новой орбитальной станции]: начало работ с 2025-2026 годов", - сказал Блошенко.

По его словам, модуль будет оснащен "системами управления, жизнеобеспечения, всем, чтобы его сделать готовым, чтобы он стал базовым модулем". В рамках первого этапа будет запущено несколько модулей. Второй этап начнется с 2030-2035 годов.

Узловой модуль

Узловой модуль, как и многофункциональный лабораторный модуль "Наука", который планируется запустить к МКС в 2021 году, останется в составе станции, сообщил Блошенко.

По его словам, ресурс "Науки" и узлового модуля сильно исчерпан.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. По его словам, он уже в работе. Глава госкорпорации также опубликовал видео создаваемого первого модуля - им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

В воскресенье в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили ТАСС, что состояние МКС оставляет желать лучшего. Там пояснили, что МКС необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе станции.

"Мы будем формировать новую станцию в случае поддержки президента из других модулей, не российского сегмента МКС", - сказал он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. По его словам, он уже в работе. Глава госкорпорации также опубликовал видео создаваемого первого модуля - им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

В воскресенье в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили ТАСС, что состояние МКС оставляет желать лучшего. Там пояснили, что МКС необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе станции.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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