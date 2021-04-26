NASA не видит препятствий для продолжения эксплуатации МКС после 2028 года

С технической точки зрения это возможно до 2028 года, отметили в организации

ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пока не видит причин, которые помешали бы эксплуатировать МКС после 2028 года. Об этом говорится в комментарии NASA, опубликованном в пятницу британской газетой Financial Times.

"С технической точки зрения продолжение эксплуатации МКС было одобрено нами на период до конца 2028 года, - отметили в управлении. - Проведенный нами анализ не выявил причин, которые помешали бы в случае необходимости продлить этот срок, продолжив эксплуатацию станции и после 2028 года".

При этом, как отметил директор Национальной космической академии при Космическом агентстве Великобритании Ану Оджа, некоторые элементы МКС, "мягко говоря, достигли зрелого возраста", в решении нуждается ряд проблем, в том числе необходимость "налаживать взаимодействие аппаратной архитектуры конца 90-х годов с современными ноутбуками и программным обеспечением".

В воскресенье в аппарате вице-премьера правительства России Юрия Борисова сообщили ТАСС, что состояние МКС оставляет желать лучшего. Там пояснили, что МКС необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе станции. Позднее в эфире телеканала "Россия-1" Борисов заявил, что складывающаяся на станции ситуация может в будущем привести к серьезным последствиям вплоть до катастрофы и Россия может выйти из проекта создания и эксплуатации МКС в 2025 году.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, РФ может постепенно отказаться от использования МКС, в настоящий момент обсуждается создание новой национальной орбитальной служебной станции. В среду он сообщил журналистам, что по затратам ее создание соизмеримо с поддержанием работы МКС после 2025 года. Рогозин также добавил, что РФ начинает переговоры с партнерами о дальнейшей судьбе МКС и в будущем может передать им ответственность за российский сегмент станции.

Как отмечает Financial Times, выход России из проекта эксплуатации МКС может привести к укреплению ее сотрудничества в космосе с Китаем, который 29 апреля готовится отправить на орбиту базовый модуль своей станции. Ожидается, что она заработает в 2022 году, прослужит больше десяти лет и будет доступна для международных проектов.