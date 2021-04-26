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Российская газета

Двадцать образцов различной техники на базе БМП-2 создали в Индии

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Источник изображения: rg.ru

В Индии подсчитали количество образцов боевой и специальной техники, созданных на базе БМП-2 Sarath. Всего получилось два десятка машин. Правда, не все из них были запущены в серийное производство.

Например, легкий танк со 105-мм пушкой, ставший альтернативой устаревшему советскому ПТ-76, или самоходная артиллерийская установка с орудием такого же калибра.

Этой САУ планировалось заменить созданную еще в начале 60-х гг. британскую L109 Abbot.

Эти образцы прошли успешные испытания, но военное ведомство не захотело их закупать.

Первоначально БМП была выбрана как платформа для зенитного комплекса Akash (в качестве тяжелого варианта также испытывался Т-72). Однако позже пришли к выводу, что для нежной электроники ЗРК больше подходят колесные шасси.

Лучше обстояли дела с принятым на вооружение 81-мм минометом и истребителем танков NAMICA, оснащенным ракетным комплексом третьего поколения Nag. Многие военные эксперты относят эту ПТУР к наиболее передовым моделям, самостоятельно разработанным индийским оборонным комплексом. Сообщалось, что итоговые испытания успешно завершены и ведется подготовка к серийному производству.

Также на базе "двойки" созданы различные санитарные, разведывательные, инженерные машины и роботизированные комплексы.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индия
Продукция
Akash
БМП-2
Т-72
Компании
Renk
Проекты
Робот
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