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ТАСС

Рогозин: первый пилотируемый корабль "Орел" может полететь на российскую станцию

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«Орел»
«Орел».
Источник изображения: Роскосмос

Глава Роскосмоса ранее сообщал, что РКК "Энергия" поставили задачу обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году

САМАРА, 23 апреля. /ТАСС/. Новый пилотируемый корабль с экипажем "Орел" может полететь в 2025 году не на Международную космическую станцию (МКС), а на российскую станцию, сообщил журналистам в пятницу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Если в 2025 году мы развернем базовый модуль новой станции, тогда полетим новым кораблем. У нас же в 2025 году планируется запуск нового пилотируемого корабля "Орел", мы планируем лететь на МКС. Вчера я встречался с отрядом космонавтов, собирал их всех, и мы сейчас рассматриваем возможность изменить полетное задание, то есть лететь не на МКС, а уже пилотируемый новый корабль с экипажем полетит на нашу российскую станцию", - сказал он.

Ранее Рогозин сообщал, что Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. По его словам, он уже в работе. Глава госкорпорации также опубликовал видео создаваемого первого модуля. Им станет Научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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