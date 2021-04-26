Модуль НЭМ запустят на "Ангаре" с космодрома Восточный

Чтобы переделать его под новую станцию, потребуется 1,5-2 года, рассказал первый замгенконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев

КОРОЛЕВ /Московская область/, 23 апреля. /ТАСС/. Научно-энергетический модуль (НЭМ) будут запускать к российской орбитальной служебной станции на ракете-носителе "Ангара". Об этом сообщил журналистам в пятницу Руководитель полета российского сегмента (РС) МКС, первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

"[НЭМ] полетит не на "Протоне", а на "Ангаре", - сказал Соловьев, уточнив, что запуск будет осуществлен с космодрома Восточный.

По словам первого заместителя генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия", чтобы переделать НЭМ под новую станцию, потребуется 1,5-2 года.