Lockheed Martin поставит ВМС Республики Корея вертолеты MH-60R "Сихок"

ЦАМТО, 23 апреля. Минобороны США объявило о подписании командованием авиационных систем ВМС США с Lockheed Martin Corp. контракта на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 12 вертолетов MH-60R для ВМС Республики Корея.

Стоимость соглашения составляет 447,231 млн. долл. Работы будут выполнены на предприятиях в Овего (шт.Нью-Йорк, 52%), Стрэдфорде (шт.Коннектикут, 40%), Трое (шт.Алабама, 8%) и, как ожидается, будут завершены в декабре 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, приобретение 12 морских многоцелевых вертолетов осуществляется ВМС Республики Корея в рамках программы "Закупка второй партии морских вертолетов" (Maritime Operation Helicopter batch-two – MOH 2), общий бюджет которой составляет около 960 млрд. вон (878 млн. долл.). Ранее, в 2016 году, в рамках первого этапа программы группа Leonardo поставила ВМС Республики Корея восемь двухдвигательных вертолетов AW-159 "Уайлдкэт".

В тендере на поставку второй партии вертолетов участвовали два претендента: MH-60R "Сихок" компании Lockheed Martin и AW-159 "Уайлдкэт" производства Leonardo.

В августе 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Республике Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 многоцелевых вертолетов MH-60R "Сихок", оснащенных многорежимными РЛС APS-153(V), бортовыми низкочастотными ГАС, мультиспектральными системами прицеливания AN/AAS-44C(V), а также другого сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 800 млн. долл.

В декабре 2020 года после оценки предложений претендентов Министерство национальной обороны Республики Корея приняло решение приобрести многоцелевые вертолеты MH-60R "Сихок".

Заказанные вертолеты могут применяться для выполнения различных задач, включая противолодочную и противокорабельную борьбу, поисково-спасательные операции, снабжение и медицинскую эвакуацию.

Хотя причины выбора "Сихок", в отличие от "Уайлдкэт", не вполне ясны, британская газета Financial Times в феврале 2020 года сообщила, что администрация Д.Трампа оказывала давление на Сеул, лоббируя покупку американского вертолета, и это могло сыграть определенную роль, несмотря на смену администрации. Кроме того, в 2020 году ВМС Республики Корея приостановили эксплуатацию парка вертолетов "Уайлдкэт" в качестве меры предосторожности после того, как на одном из вертолетов во время патрулирования были обнаружены аномальные вибрации. Позднее неисправность была выявлена только на одном из восьми вертолетов. Теоретически, это также могло повлиять на выбор MH-60R. Кроме того отмечается, что наличие вертолетов двух типов не приведет к остановке применения всего парка в случае проблем при эксплуатации одной из машин того или другого типа.