В Кремле прокомментировали передислокацию военных в России

Вертолеты Ми-8 и Ка-52 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Передислокация российских военных на территории РФ - это не вопрос российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это абсолютно не связанные явления, мы говорили, что любые перемещения войск по территории России никому не угрожают, не представляют угрозу, и не являются какой-то эскалацией. Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым, и для обучения войск - тоже то, что считает необходимым. Поэтому это абсолютно не тема и не вопрос для двусторонних российско-американских отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что прекращение учений и отвод войск в места постоянной дислокации будет способствовать улучшению российско-американского диалога.