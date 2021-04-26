Войти
РИА Новости

В Кремле прокомментировали передислокацию военных в России

374
0
0
Вертолеты Ми-8 и Ка-52 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму
Вертолеты Ми-8 и Ка-52 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Передислокация российских военных на территории РФ - это не вопрос российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это абсолютно не связанные явления, мы говорили, что любые перемещения войск по территории России никому не угрожают, не представляют угрозу, и не являются какой-то эскалацией. Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым, и для обучения войск - тоже то, что считает необходимым. Поэтому это абсолютно не тема и не вопрос для двусторонних российско-американских отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что прекращение учений и отвод войск в места постоянной дислокации будет способствовать улучшению российско-американского диалога.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Военные учения
Похожие новости
10.12.2019
Противовоздушный купол: Россия усиливает присутствие в Арктике
27.10.2017
Ограниченно годен. Истребители F-35 продолжают "душить" пилотов ВВС США
23.12.2016
Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
21.09.2016
Безотказный "Калибр"
05.02.2014
Перед афганским ветром
16.01.2012
Война НАТО в Ливии: анализ, уроки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 12:41
  • 154
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.04 12:35
  • 61
Защитим любой ценой
  • 26.04 12:32
  • 5
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 26.04 12:22
  • 6
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ
  • 26.04 12:11
  • 5
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 26.04 12:05
  • 3
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 26.04 12:00
  • 5
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 26.04 11:38
  • 13
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.04 10:31
  • 21
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 08:52
  • 1
Доколе призраку кружить
  • 26.04 08:41
  • 1
"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны
  • 26.04 07:56
  • 1
Получит ли Северный флот своих десантников
  • 26.04 07:39
  • 1
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
  • 26.04 07:35
  • 1
В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество
  • 26.04 00:40
  • 3
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ