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Интерфакс-АВН

США поднимали истребители из-за российских Ту-142 над Тихим океаном

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Ту-142 сайт Минобороны РФ
Ту-142 сайт Минобороны РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Два дальних противолодочных самолета Ту-142 совершили 10-часовой полет над Тихим океаном, местами их сопровождали истребители F-18 ВМС США, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"23 апреля 2021 года пара дальних противолодочных самолётов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый 10-часовой полёт над акваторией Тихого океана. (...) На отдельных участках полёта российские самолёты сопровождали палубные истребители F-18 ВМС США", - заявили в штабе флота.

Российские военные подчеркнули, что полет Ту-142 "выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

По данным ТОФ, за время полета самолеты преодолели около 8 тыс. км.

"Летчики отработали задачи полета над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля, а также вопросы летной подготовки в дальней морской зоне", - сказали в пресс-службе.

Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F) - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире, предназначен для борьбы с подводными лодками. Практическая дальность полета - 12,5 тыс км, боевой радиус действия - 6,4 тыс км.

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