Генпрокуратура проведет масштабную проверку в сфере импортозамещения в оборонке, где "есть проблемы"

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Генпрокуратура России выявила факты срыва Минпромторгом сроков импортозамещения по некоторым направлениям оборонной промышленности, планируется проведение масштабной проверки, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

"Несмотря на длительный период реализации программы импортозамещения - почти пять лет, в этой области тоже не без проблем. Так, в рамках проверки Минпромторга выявлены факты срыва сроков реализации мероприятий по импортозамещению комплектующих изделий военной продукции, в том числе электронной компонентной базы", - сказал Краснов, выступая с ежегодным докладом перед Советом Федерации в пятницу.

"В связи с этим в ближайшее время начинаем широкомасштабную проверку всех мероприятий импортозамещения, предусмотренных соответствующими планами-графиками", - отметил генпрокурор.