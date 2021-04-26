Войти
Интерфакс-АВН

Генпрокуратура проведет масштабную проверку в сфере импортозамещения в оборонке, где "есть проблемы"

608
0
0
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Генпрокуратура России выявила факты срыва Минпромторгом сроков импортозамещения по некоторым направлениям оборонной промышленности, планируется проведение масштабной проверки, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

"Несмотря на длительный период реализации программы импортозамещения - почти пять лет, в этой области тоже не без проблем. Так, в рамках проверки Минпромторга выявлены факты срыва сроков реализации мероприятий по импортозамещению комплектующих изделий военной продукции, в том числе электронной компонентной базы", - сказал Краснов, выступая с ежегодным докладом перед Советом Федерации в пятницу.

"В связи с этим в ближайшее время начинаем широкомасштабную проверку всех мероприятий импортозамещения, предусмотренных соответствующими планами-графиками", - отметил генпрокурор.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Похожие новости
30.11.2017
"Росэлектроника" формирует базу данных электронных компонентов
28.08.2017
Авиапром переводят на проектное финансирование
03.02.2017
В Госдуме состоялось совместное заседание Экспертного совета по энергомашиностроению и профильного Комитета СоюзМаш России
25.07.2016
Манутров: приватизируемый пакет "Вертолетов России" может быть увеличен до 49%
15.01.2013
Государство поможет сертифицировать самолет "Рысачок"
28.08.2012
Российский истребитель Т-50 защитят от «зависания»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 12:41
  • 154
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.04 12:35
  • 61
Защитим любой ценой
  • 26.04 12:32
  • 5
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 26.04 12:22
  • 6
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ
  • 26.04 12:11
  • 5
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 26.04 12:05
  • 3
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 26.04 12:00
  • 5
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 26.04 11:38
  • 13
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.04 10:31
  • 21
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 08:52
  • 1
Доколе призраку кружить
  • 26.04 08:41
  • 1
"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны
  • 26.04 07:56
  • 1
Получит ли Северный флот своих десантников
  • 26.04 07:39
  • 1
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
  • 26.04 07:35
  • 1
В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество
  • 26.04 00:40
  • 3
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ