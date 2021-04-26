ВВС Гватемалы получили восстановленный вертолет UH-1H

ЦАМТО, 23 апреля. Командование ВВС Гватемалы получило вертолет UH-1H (р.н. FAG 130), который был переоборудован в рамках оборонного бюджета 2020 года.

По информации Infodefensa.com, вертолет будет применяться в северных районах страны как для выполнения задач в интересах вооруженных сил, так и для поддержки операций против транснациональной организованной преступности. Кроме того, UH-1H может использоваться для поддержки операций по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Процесс восстановления UH-1H начался в 2020 году в рамках ежегодного плана Министерства обороны и долгосрочного планирования, осуществляемого ВС Гватемалы.

Вертолеты ВВС Гватемалы обеспечивают важные функции в районах, где отсутствуют взлетно-посадочные полосы, оборудованные для посадки и взлета самолетов. Они обладают возможностью десантирования и эвакуации подразделений и доставки грузов без выполнения посадки, а также тушения пожаров. Согласно официальной информации, ожидается, что восстановленный вертолет также повысит возможности по воздушному сообщению, доставке помощи пострадавшим в стихийных бедствиях и т.д.

По данным The Military Balance, на вооружении ВС Гватемалы имеется два вертолета UH-1H "Ирокез".