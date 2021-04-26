Observador (Португалия): кто свяжется с Россией…

В целом зарубежные СМИ удивило содержание послания Путина Федеральному собранию. Вместо ожидаемого ими обсуждения международной обстановки, российский президент посвятил выступление внутренним проблемам. Однако при этом он все же сделал предупреждение коллективному Западу: Россия постоянно обновляет вооружение, в том числе ядерное.

Учитывая напряженную обстановку в регионе не границе между Россией и Украиной и в отношениях между Кремлем и западным миром, ожидалось, что в своем ежегодном послании стране президент России Владимир Путин сосредоточится в основном на внешней политике. Однако он решил обратиться к внутренним проблемам и изменениям, которые нужно провести после пандемии.

Так Путин хотел послать российским гражданам и миру два сигнала. Во-первых, нынешний режим заботится, в первую очередь, о положении граждан, и, в этой смысле, речь Путина мало отличалась от аналогичных мер коммунистических лидеров Советского Союза. В общем, во время пандемии все прошло неплохо, лучше, чем в западных странах, а перед российским народом открывается светлое будущее. Не сократилось количество обещаний, в целом, а также предложений субсидий для матерей и детей, в частности.

Во-вторых, президент России гарантировал своему народу "мир и безопасность" на международном уровне, подчеркнув, что организаторы провокаций против жизненно важных интересов безопасности России "пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели". Помимо этого, Путин оставляет за собой право определять "красную черту", которую никто не должен пересекать в отношении России.

В качестве примера вмешательства западных стран во внутренние дела стран, входящих в зону влияния России, и напрямую самой России Путин назвал "попытку государственного переворота в Белоруссии" и "убийства президента Лукашенко". Речь идет о типичном случае имитации сталинской пропаганды, когда политическая полиция по приказу коммунистических лидеров выдумывала государственные перевороты и иностранных шпионов, чтобы оправдать волны репрессии. На международной арене есть более важные проблемы, чем фарс, организованный белорусским КГБ.

Путин, однако, ни слова не сказал о конфликте вокруг Украины, а также о концентрации российских войск на границе с этой страной. При этом он предупредил украинских лидеров и их союзников в НАТО о том, что его страна постоянно обновляет вооружение армии, в том числе ядерное, и в очередной раз перечислил названия самых современных ракет: "Кинжал", "Калибр", "Циркон", "Авангард", "Пересвет", "Сармат", "Буревестник" и "Посейдон".

Вывод также сюрпризом не стал: "Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии современных ядерных сил Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, с обеспечением глобальной стабильности". Сравнивая это выступление Путина с последними заявлениями министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова, можно прийти к заключению, что двое последних - это "ястребы" на фоне обратившегося к нации "голубя мира".

Глупо было бы ожидать, что российский автократ вспомнит имя Алексея Навального, одного из основных лидеров оппозиции, объявившем в тюрьме голодовку. Учитывая, как унизительно с ним обращаются, Путин ничего не сделает, чтобы этот политик не умер в заключении. Более того, диктатура не скрывает, что усиливает репрессии с целью уничтожить Фонд по борьбе с коррупцией (объявлен в России иноагентом - прим. ред.) и другие организации, связанные с Навальным и оппозицией под предлогом того, что это "террористические организации, чья цель дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России".

Путин стремится нейтрализовать внепарламентскую оппозицию, чтобы осенью на парламентских выборах партия "Единая Россия" набрала 80 процентов голосов. Однако недовольство в стране вполне реально. После обращения Путина к Федеральному собранию тысячи людей вышли на улицы во множестве городов страны, чтобы требовать освобождения Навального, допуска к лидеру оппозиции независимых медиков, а также чтобы выступить против войны между Россией и Украиной. Репрессивные меры, а именно присутствие тысяч "космонавтов" (сотрудников российского спецназа), не смогли запугать протестующих, большая часть из которых - молодежь.

Накануне и в ходе протестов полиция задержала сотни людей, но волна протестов, похоже, только нарастет, и только слепые сторонники российского диктатора продолжают верить, что протесты - это дело рук Запада ЦРУ и т.д. Однако число недовольных политикой Путина и его коррумпированным и агрессивным режимом растет.

Жозе Мильязеш (José Manuel Milhazes Pinto)