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Российская газета

Поставки авиационной ракеты "Бронебойщик" начнутся не раньше 2023 года

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Источник изображения: Илья Питалев \ РИА Новости

Авиационную ракету "Бронебойщик" начнут поставлять в войска после 2023 года. Это связано с временем формирования планов Министерства обороны России по закупкам и технологическим циклом изготовления ракет.

Об этом РИА Новости сообщил Александр Кочкин, исполнительный директор концерна "Техмаш", входящего в Ростех. Он также добавил, что пока необходимая документация о принятии на вооружение авиационной ракеты "Бронебойщик" находится на согласовании в военном ведомстве, Минобороны РФ не вправе закупать новые ракеты.

Главная особенность авиационной ракеты "Бронебойщик" - способность пробивать препятствия, не разрушаясь при этом. Компактный двигатель ракеты позволил, во-первых, увеличить массу боевой части в несколько раз и, во-вторых, довести дальность стрельбы до шести километров. Ракету будут использовать ударные и транспортно-штурмовые вертолеты, военные самолеты.

"РГ" уже писала, что первую партию неуправляемых авиационных ракет "Бронебойщик" для опытно-войсковой эксплуатации выпустили в 2019 году . Их калибр - 80 миллиметров.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Техмаш НПК
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