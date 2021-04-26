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ТАСС

Международная научная лунная станция России и Китая открыта для международных партнеров

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Луна
Луна.
Источник изображения: Фото: David Gray / Reuters

МНЛС будет иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека, отмечается в совместном заявлении Роскосмоса и Китайского национального космического управления

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россия и Китай приветствуют материальное и нематериальное сотрудничество с международными партнерами по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении Роскосмоса и Китайского национального космического управления (CNSA).

"МНЛС открыта для всех международных партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в области планирования, обоснования, проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации МНЛС, укрепления научно-исследовательских обменов и содействия мирному исследованию и использованию космического пространства в интересах всего человечества", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что стороны приветствуют материальный и нематериальный вклад международных партнеров в сотрудничество в области создания МНЛС, в любой аспект миссии на каждом этапе и убеждены, что сотрудничество будет взаимовыгодным для всех участников.

Как уточнили Роскосмос и китайское ведомство, лунная станция будет включать комплекс экспериментально-исследовательских средств, находящихся на поверхности и/или орбите естественного спутника Земли, для проведения научно-исследовательских работ. Отмечается, что станция будет иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека.

9 марта Роскосмос и CNSA сообщили о подписании меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Церемония подписания состоялась в режиме видеоконференции. РФ и Китай планируют использовать совместный опыт и научные технологии, чтобы создать дорожную карту для строительства международной исследовательской станции на Луне. Как следует из заявления, сотрудничество двух стран в данной сфере предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите естественного спутника Земли.

В ноябре 2017 года между Роскосмосом и CNSA была подписана программа сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов, в их числе изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии, спутники и их применение, элементная база и материалы, сотрудничество в области данных дистанционного зондирования Земли и другие темы. Для реализации проектов в рамках данной программы были созданы рабочие подгруппы.

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