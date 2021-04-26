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Российская газета

Дальние противолодочные самолеты Ту-142 выполнили полет над Тихим океаном

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Источник изображения: Алексей Даничев / РИА Новости

Пара дальних противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота в пятницу, 23 апреля, выполнила плановый полет над акваторией Тихого океана. Об этом сообщает отдел информобеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа. Отмечается, что полет длился 10 часов, а экипажи противолодочных самолетов преодолели около 8 тысяч километров.

В ходе полета военные летчики отработали несколько задач. Они попрактиковались в управлении воздушными судами над безориентирной местностью, проверили слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля, а также отработали вопросы летной подготовки в дальней морской зоне.

Военные сообщили, что на отдельных участках российские самолеты сопровождали палубные истребители F-18 ВМС США.

Ранее в пятницу сообщалось о приближении к госгранице РФ со стороны Тихого океана самолета-разведчика ВВС США.


Иван Петров

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