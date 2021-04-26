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Российская газета

Первое боевое применение нового турецкого дрона показали на видео

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Турецкие компании Baykar Defense и Roketsan - разработчики беспилотников и ракет, соответственно, - сообщили о первом испытании вооружения нового дальнего дрона Akinci.

Третий летный экземпляр беспилотника применил высокоточные боеприпасы MAM-C (осколочно-фугасный), MAM-L (термобарический) и MAM-T (повышенной дальности. Испытания признаны успешными.

Akinci - двухмоторный разведывательно-ударный беспилотник повышенной продолжительности полета (по данным производителя, до 24 часов). Дрон оснащен двумя турбовинтовыми двигателями украинского производства, имеет размах крыла 20 метров и может нести 1350 килограммов полезной нагрузки (450 кг - во внутреннем отсеке).


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Компании
Roketsan
Проекты
БПЛА
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