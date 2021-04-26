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Американские истребители F-18 поднялись в воздух для сопровождения Ту-142

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Репетиция парада ко Дню ВМФ в городах России
Репетиция парада ко Дню ВМФ в городах России.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном, на сопровождение поднимались F-18 ВМС США, говорится в сообщении отдела информобеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

"Двадцать третьего апреля пара дальних противолодочных самолётов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый десятичасовой полёт над акваторией Тихого океана. За период выполнения поставленных задач экипажи противолодочных самолетов преодолели около 8 тысяч километров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики отработали задачи полета над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля, а также вопросы летной подготовки в дальней морской зоне.

"На отдельных участках полёта российские самолёты сопровождали палубные истребители F-18 ВМС США. Полет самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.

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