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Интерфакс-АВН

ВМФ анализирует итоги первого дальнего похода стелс-фрегата "Адмирал Касатонов"

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«Адмирал Касатонов»
«Адмирал Касатонов».
Источник изображения: bmpd

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов в пятницу подводит итоги межвидовых командно-штабных учений (КШУ) с участием Северного флота, которые проводились с 19 апреля, сообщает министерство обороны РФ.

"Во второй половине дня (...) Евменов в Североморске встретит фрегат "Адмирал Касатонов" после выполнения кораблем задач дальнего похода, который стал первым в истории этого новейшего корабля. Главком ВМФ поднимется на борт фрегата, заслушает доклады должностных лиц Северного флота и командира фрегата по результатам похода, а также выступит перед экипажем", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, сегодня в Североморске под руководством главкома ВМФ идёт подведение итогов межвидовых КШУ СФ.

На различных этапах этих учений были задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, подразделения армейского корпуса, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО СФ, говорится в пресс-релизе.

"Адмирал Касатонов" - второй фрегат проекта 22350. Головной корабль проекта "Адмирал флота Советского Союза Горшков" был передан ВМФ в июле 2018 года.

Корабли этого проекта создаются с применением технологии stealth, предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
Военные учения
СФ
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