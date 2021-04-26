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Российская газета

NI оценил российский проект создания "воздушных минных полей"

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Источник изображения: Zala Aero Group

В США проанализировали возможности российских миниатюрных дронов-камикадзе, которых можно применять не только для уничтожения наземных целей, но для борьбы с беспилотниками противника.

The National Interest пишет о планируемом использовании российских дронов "Ланцет" для создания "воздушных минных полей".

""Ланцет" имеет цилиндрический фюзеляж с двумя наборами X-образных плоскостей для управления полетом, которые складываются внутрь для хранения. Он снабжен двухлопастным толкающим винтом с электрическим приводом и сенсорным блоком в носовой части. Дрон запускается с помощью простой наземной катапульты и может лететь со скоростью от пятидесяти до шестидесяти восьми миль в час", - пишет издание.

При этом отмечается, что дрон способен атаковать цель по указанным координатам, а также выполняя команды оператора. Видеоизображение позволяет оператору корректировать полет, чтобы поразить движущуюся цель или оперативно отреагировать на меняющуюся ситуацию на поле боя. На заключительном этапе полета этот барражирующий боеприпас обрушивается на цель со скоростью до 180 миль в час.

Примечательно, что отражающая поверхность дрона устойчива к лазерному облучению. Кроме того, небольшой и маневренный "Ланцет" сложнее обнаружить, а при обнаружении - труднее отличить на радаре от птицы. Немаловажным преимуществом является и тот факт, что "Ланцеты" обходятся дешевле, чем западные барражирующие боеприпасы или даже умные артиллерийские снаряды с лазерным наведением.

"Если материально-техническая база и стоимость позволят широко использовать их, например, в качестве взвода вспомогательного вооружения в тактических батальонных группах, это даст обычным подразделениям возможность нанесения высокоточного удара", - говорится в публикации.

Однако еще более интересным является принципиально новое применение беспилотников в качестве "парящих часовых", из которых можно создавать целые "воздушные минные поля" для перехвата и уничтожения приближающихся вражеских дронов. Эту функцию реализовали российские разработчики.

The National Interest признает, что если в будущем широкое распространение получит применение во время боевых действий смертоносных, но доступных беспилотных летательных аппаратов, необходимо будет разработать средства защиты от них.

Использование дронов для уничтожения беспилотников экономически выгодно, так как в таком случае стоимость средства ликвидации сопоставима со стоимостью угрозы, которой оно противостоит, резюмирует автор.


Михаил Русин

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