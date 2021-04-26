Противолодочные Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном

Противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном, на сопровождение поднимались F-18 ВМС США. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«23 апреля 2021 года пара дальних противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый 10-ти часовой полет над акваторией Тихого океана. За период выполнения поставленных задач экипажи противолодочных самолетов преодолели около 8 тыс. километров», — говорится в сообщении.

Во время планового полета летчики отработали задачи над безориентирной местностью, а также слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля.

На некоторых участках самолеты Ту-142 сопровождали палубные истребители F-18 ВМС США.

В пресс-службе уточнили, что полет Ту-142 Тихоокеанского флота выполнялся в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

29 марта стало известно о том, что истребители Венно-воздушных сил Норвегии и Великобритании сопровождали самолеты Ту-142, совершавшие плановый полет над Атлантикой. Российские истребители проследовали над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Общая продолжительность полета составила около 11 часов.