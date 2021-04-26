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Известия.ru

Рогозин обсудил с отрядом космонавтов проект орбитальной станции

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Источник изображения: Фото: Telegram-канал Дмитрия Рогозина

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обсудил с представителями отряда космонавтов проект будущей Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом он написал в пятницу, 23 апреля, в своем Telegram-канале.

«Вчера провел очередную встречу с отрядом космонавтов «Роскосмоса». Обсудили проект Российской орбитальной служебной станции, ход создания новой ракетно-космической техники и программу полетов», — говорится в сообщении.

21 апреля Рогозин допустил возможность туризма на новую орбитальную станцию.

В тот же день глава «Роскосмоса» сообщил, что научно-энергетический модуль (НЭМ), который был создан для Международной космической станции (МКС), будет переработан для использования на новой орбитальной станции России.

18 апреля вице-премьер правительства России Юрий Борисов сообщил о планах Москвы выйти из проекта МКС с 2025 года. «Роскосмос» займется созданием собственной орбитальной станции.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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