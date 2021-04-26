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«МиГи» успешно работают по воздушным шпионам

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российский истребитель МиГ-31 вылетал для сопровождения над Тихим океаном разведывательного самолета США, приближавшегося к госгранице РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана», - сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота РФ.

«После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - сообщил флот.

RC-13, приближавшийся к госгранице РФ, обнаружили российские средстваконтроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана. Для сопровождения самолета-разведчика США в воздух был поднят истребитель МиГ-31 дежурных сил ПВО Восточного военного округа, сказали военные.

Минобороны уже ранее сообщало о вылетах МиГ-31 для перехвата воздушных шпионов из  США над Тихим океаном.

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