Боеготовность военнослужащие танковой армии ЗВО подтвердили стрельбами

На территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской, Ивановской областей более 15 тысяч военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа завершили сдачу контрольной проверки боевой готовности войск за зимний период обучения.

Танковые, мотострелковые, разведывательные, зенитно-ракетные, артиллерийские и ракетные подразделения выполнили свыше 4 тыс. боевых стрельб и отработали задачи по отражению условного противника в дневное и ночное время суток.

В ряде учений было задействовано свыше 3 тыс. единиц вооружения военной и специальной техники танкового объединения ЗВО: танки Т-72Б3, Т-80, Т-90, боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», буксируемые гаубицы «Мста-Б», минометы «Сани», и другая боевая техника.