В МИД оценили доклад разведки США о российской киберугрозе

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В МИД России, комментируя опубликованный доклад разведки США, в котором РФ названа ведущей угрозой для США в киберпространстве, заявили, что с таким же успехом российская сторона могла бы назвать Вашингтон своей главной угрозой, не предоставляя фактов.

"В худших традициях жанра в документе перечислены "российские провокационные действия" в киберпространстве, однако, как всегда, не приводится конкретных доказательств, подкрепляющих выдвигаемые в наш адрес претензии", - заявили РИА Новости в МИД РФ.

"С таким же успехом мы могли бы назвать Вашингтон нашей главной киберугрозой, не предоставляя никаких фактов, а ссылаясь лишь на недавние воинственные заявления представителей высшего американского истеблишмента о планирующихся массовых кибератаках против российских государственных структур", - сказали в российском МИД.

Там заметили, что "собственная неспособность формирования востребованной повестки дня глобального диалога по вопросам международной информационной безопасности (МИБ) камуфлируется неуклюжими и уже изрядно истасканными обвинениями России "в провокационных действиях по подрыву влияния Вашингтона и ослаблению альянса западных стран".

Заявления Вашингтона о киберугрозе от России бездоказательны, это предлог для увеличения бюджета американской разведки, также заявили РИА Новости в МИД РФ.

Как заявили в МИД РФ, это очередное проявление "мегафонной дипломатии" администрации Белого дома и не более чем неловкая попытка переключить внимание публики на иллюзорного внешнего противника".

"Культивирование образа врага в лице России для решения собственных внутренних проблем – классический прием, отработанный еще в годы "холодной войны", - напомнили в МИД России.

"Кроме того, это весьма удобный предлог для спецслужб, чтобы запросить у Конгресса увеличение бюджетного финансирования своей деятельности", - добавили в российском ведомстве.

"На наш взгляд, подобные заявления лишь свидетельствуют о сниженной способности к объективной самооценке", - отметили в российском министерстве.

Там указали, что "настрой и действия Вашингтона вряд ли соответствуют пока еще сохраняющемуся статусу США как крупнейшей мировой державы, несущей особую ответственность за международный мир и безопасность".