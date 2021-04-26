Минобороны начало возвращать из Крыма участвовавшие в учениях войска

По данным военного ведомства, сейчас воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции, аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Минобороны России начало перебрасывать войска, задействованные в учениях на юге РФ, в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"В соответствии с указанием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации", - сказали в министерстве.

Как рассказали в военном ведомстве, в настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции, аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации.

В частности, соединения РХБЗ Южного военного округа, которые принимали участие в учениях на крымском полигоне Опук, совершили марш на железнодорожную станцию в Феодосии, бригада управления общевойскового объединения Южного военного округа погрузила технику и вооружение на железнодорожной станции в Керчи.

"На побережье полигона Опук осуществлена загрузка в большие десантные корабли подразделений морской пехоты, техники и вооружения Каспийской флотилии и Черноморского флота", - сообщили в военном ведомстве. Там рассказали, что соединения Воздушно-десантных войск, задействованные в межвидовом учении в Крыму, также приступили к переброске в пункты постоянной дислокации.

В четверг на полигоне Опук прошел основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности. В них приняли участие свыше 10 тыс. военнослужащих и 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники. Подводя итоги учений глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что цели внезапной проверки достигнуты полностью и поручил начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации.