Опубликованы кадры сопровождения самолета ВВС США у границ России

Министерство обороны РФ 23 апреля опубликовало кадры, на которых видно, как истребитель ВВС США приближается к границам России.

Российские радары смогли засечь воздушную цель, после чего в небо был поднят Миг-31. Истребитель сопроводил цель над акваторией Тихого океана и дождался пока самолет развернется.

В Тихоокеанском флоте подчеркнули, что полет российского истребителя осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, пишет «Газета.ру».

Иностранные военные самолеты нередко появляются у границ России. Так, в текущем месяце сообщалось о нескольких подобных случаях. В частности, 19 апреля российский истребитель МиГ-31 «перехватил» над Баренцевым морем патрульные самолеты США и Норвегии.

Ранее, 10 апреля, экипаж российского истребителя МиГ-31 сопроводил американский самолет над акваторией Тихого океана.