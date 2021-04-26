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Известия.ru

Опубликованы кадры сопровождения самолета ВВС США у границ России

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ 23 апреля опубликовало кадры, на которых видно, как истребитель ВВС США приближается к границам России.

Российские радары смогли засечь воздушную цель, после чего в небо был поднят Миг-31. Истребитель сопроводил цель над акваторией Тихого океана и дождался пока самолет развернется.


В Тихоокеанском флоте подчеркнули, что полет российского истребителя осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, пишет «Газета.ру».

Иностранные военные самолеты нередко появляются у границ России. Так, в текущем месяце сообщалось о нескольких подобных случаях. В частности, 19 апреля российский истребитель МиГ-31 «перехватил» над Баренцевым морем патрульные самолеты США и Норвегии.

Ранее, 10 апреля, экипаж российского истребителя МиГ-31 сопроводил американский самолет над акваторией Тихого океана.

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