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Российская газета

Еще повоюет: NI восхитился долгой службой танка Т-34

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Источник изображения: Илья Питалев/РИА Новости

The National Interest заявил, что эпоха танка Т-34 еще не окончена.

Журнал The National Interest вспомнил о том, как использовали советский Т-34 после Второй мировой войны. Это был один из самых революционных и массовых танков того времени. К 1945 году их было произведено более 57300 единиц. Вскоре он получил широкое распространение в соцлагере.

Танки версии Т-34-85 приняли участие в Корейской войне, где столкнулись с американским M4 Sherman. Они проявили себя достойными противниками, даже не смотря на то, что экипажи Sherman были лучше укомплектованы и обучены.

Танк также широко экспортировался и был принят на вооружение во многих странах с локальными изменениями в конфигурации. Среди них были варианты, в которых корпус и башню переделали для использования в качестве самоходной или зенитной установки.

Египет и Сирия модифицировали базовое шасси Т-34, заменив орудие на советскую 122-мм гаубицу Д-30, и эти Т-34/122 (Т-122) впервые были использованы в войне Судного дня 1973 года против Израиля.

Как и автомат АК-47, Т-34 разошелся по всему миру: Куба, Вьетнам, Намибия, Лаос. Будучи уже устаревшим, в 1970-х годах Т-34 поучаствовал в гражданской войне в Анголе, где применялся вместе с более новыми Т-54/55. Это был один из последних случаев, когда танк времен Второй мировой войны использовался в боевых действиях. И заброшенные машины до сих пор можно найти за пределами города Миссомбо - они фактически служат памятниками.

Впрочем, эпоха Т-34 еще не закончилась. Некоторые из них до сих пор служат йеменскими вооруженными силами. А во Вьетнаме насчитываться сорок пять танков в рабочем состоянии. Еще несколько Т-34 остаются на вооружении Кубы и Северной Кореи.


Олег Корякин

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Страны
Ангола
Вьетнам
Египет
Израиль
Йемен
КНДР
Куба
Лаос
Намибия
Сирия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Д-30 2А18
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