Войти
РИА Новости

Медведев рассказал, почему США не признают потенциал России

396
0
0
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новая администрация США не имеет силы духа признать, что кто-то в мире может располагать инфраструктурными возможностями и военно-политическим потенциалом, сопоставимым с ними, например, Китай или Россия, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости.

"Новая администрация США, восстанавливая свое положение мирового правителя и защитника коллективного Запада (причем, параллельно убеждая в этом самих себя), не имеет силы духа признать, что кто-то в мире может располагать инфраструктурными возможностями и военно-политическим потенциалом, сопоставимым с ними. Например, Китай или Россия", - говорится в статье.

Медведев отметил, что СССР воспринимался США как равноправный соперник, с которым, без сомнения, необходимо считаться.

"Это было обусловлено военно-политическим паритетом сторон, для сохранения которого и была создана система международных организаций. И наличием двух военных блоков - стран НАТО и стран Варшавского договора. Но после распада СССР паритет на какое-то время исчез", - считает он.

США, "прожив полтора десятилетия в системе координат, когда ни одна другая страна мира не только не имела сопоставимой с ними мощи, но и не имела даже гипотетического права располагать подобной силой, просто-напросто отвыкли от равноправного диалога", заявил Медведев.

Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева >>

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Польша
Россия
США
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
Похожие новости
22.04.2021
Fronda (Польша): США не позволят России безнаказанно вторгнуться на Украину
15.07.2019
Heise (Германия): Россия и план евразийского экономического пространства
22.04.2013
Политика и национальная оборона
30.01.2013
Противоракетный джокер президента
28.11.2011
Россия поняла, что "каждый сам за себя"
07.04.2010
Россия в НАТО и другие варианты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 12:35
  • 61
Защитим любой ценой
  • 26.04 12:32
  • 5
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 26.04 12:22
  • 6
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ
  • 26.04 12:11
  • 5
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 26.04 12:05
  • 3
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 26.04 12:00
  • 5
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 26.04 11:38
  • 13
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.04 10:31
  • 21
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 09:40
  • 153
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.04 08:52
  • 1
Доколе призраку кружить
  • 26.04 08:41
  • 1
"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны
  • 26.04 07:56
  • 1
Получит ли Северный флот своих десантников
  • 26.04 07:39
  • 1
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
  • 26.04 07:35
  • 1
В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество
  • 26.04 00:40
  • 3
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ