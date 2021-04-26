Медведев рассказал, почему США не признают потенциал России

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новая администрация США не имеет силы духа признать, что кто-то в мире может располагать инфраструктурными возможностями и военно-политическим потенциалом, сопоставимым с ними, например, Китай или Россия, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости.

"Новая администрация США, восстанавливая свое положение мирового правителя и защитника коллективного Запада (причем, параллельно убеждая в этом самих себя), не имеет силы духа признать, что кто-то в мире может располагать инфраструктурными возможностями и военно-политическим потенциалом, сопоставимым с ними. Например, Китай или Россия", - говорится в статье.

Медведев отметил, что СССР воспринимался США как равноправный соперник, с которым, без сомнения, необходимо считаться.

"Это было обусловлено военно-политическим паритетом сторон, для сохранения которого и была создана система международных организаций. И наличием двух военных блоков - стран НАТО и стран Варшавского договора. Но после распада СССР паритет на какое-то время исчез", - считает он.

США, "прожив полтора десятилетия в системе координат, когда ни одна другая страна мира не только не имела сопоставимой с ними мощи, но и не имела даже гипотетического права располагать подобной силой, просто-напросто отвыкли от равноправного диалога", заявил Медведев.

Читайте полный текст статьи Дмитрия Медведева >>