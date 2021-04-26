"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Командование ВВС США рассекретило результаты военных игр, в которых американскую авиацию столкнули с китайской в ходе гипотетического вторжения КНР на Тайвань в 2030-м. Симуляция конфликта однозначно показала: с наскока Пекин не одолеть. И хотя в итоге американцы одержали верх, они понесли катастрофические потери. Об этой виртуальной войне — в материале РИА Новости.

Пиррова победа

По легенде военных игр, в 2030-м Пекин решил силой решить тайваньский вопрос и задействовал всю мощь своих ВВС и военного флота в масштабной десантной операции. Цель — захват непокорного острова. Правительство Китайской Республики, осознав масштабы агрессии, обратилось за помощью к США. Американцы, сконцентрировавшие к тому моменту в Южно-Китайском море внушительные силы, отреагировали немедленно. В симуляции Пентагон отрабатывал исключительно действия авиации, однако подразумевалось, что ВМС и сухопутные войска тоже наносили удары.

В США проводят такие игры регулярно. Однако в предыдущие годы американцы раз за разом терпели поражение. В 2018 и 2019-м Пентагон задействовал в симуляции все доступные силы и средства. Тем не менее самолетам и беспилотникам так и не удалось вскрыть "зоны запрета доступа" (Anti-Access/Area Denial, A2/AD), которые НОАК условно развернула в зоне десантной операции. Китайские истребители и системы ПВО как наземного, так и корабельного базирования, надежно закрыли небо над Тайванем и отбили все атаки, а экспедиционные части разгромили армию Китайской Республики и взяли остров под контроль.

Сейчас американцы немного схитрили и перенесли симуляцию в ближайшее будущее. Благодаря этому в маневрах удалось условно задействовать не только имеющиеся, но и перспективные образцы авиационной техники и вооружения, многие из которых существуют сегодня только в чертежах. В итоге ВВС США разбили китайские войска и заблокировали уцелевшие части в одном небольшом районе. Однако Пентагон понес серьезные потери. Насколько серьезные — не уточняют.

Самолеты Су-30 ВВС Китая Источник изображения: © AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua

"По результатам военных игр, моделирующих вооруженный конфликт с Китаем, можно с уверенностью утверждать одно: мы лишимся многих летчиков, — признался заместитель начальника штаба ВВС США генерал-лейтенант Клинт Хинот. — Чтобы победить, и Пентагон, и американское общество должны быть готовы к таким большим потерям. Это очень тяжело осознать, но такова объективная реальность".

Мультидоменная война

А ведь американцы прямо со старта военных игр одарили себя множеством преимуществ. К примеру, боевыми действиями руководили по концепции объединенного мультидоменного командования и контроля (Joint All-DomainCommand and Control), обеспечивающей оптимальное взаимодействие армии, авиации, флота и спутниковой группировки. Всех связывает единая сеть, позволяющая максимально быстро обмениваться информацией.

Бойцы спецназа Navy SEAL (США) Источник изображения: © Фото : Public Domain

Кроме того, считалось, что американцы смогли развернуть в регионе сеть аэродромов с топливом, вооружением и запчастями. Это сократило время на переброску самолетов в зону боевых действий после дозаправки и пополнения боекомплекта.

Позаботились и о союзниках. По легенде, Тайвань незадолго до вторжения получил последние модификации танков M1A2 Abrams, истребители F-16V, а также модернизированные зенитно-ракетные системы Patriot. В результате Вооруженные силы Китайской Республики достаточно успешно противостояли морскому десанту.

Наконец, вместо того чтобы создавать отдельные штабные структуры для ВВС, ВМС и армии, американцы организовали в условной зоне конфликта несколько небольших групп командования и контроля (Command-and-Control Teams), в каждой — от пяти до 30 представителей всех видов вооруженных сил. Они руководили операцией из разных мест, что существенно повысило их выживаемость. Дело в том, что в предыдущих симуляциях китайцы раз за разом выбивали дальнобойными ракетами и силами флота командные структуры американцев на Гуаме и Гавайях.

Прорвать ПВО

Наибольший интерес вызывают задействованные в симуляции типы самолетов и БПЛА. Главную роль в прорыве китайских "зон запрета доступа" и уничтожения средств ПВО НОАК отвели пока не существующим в металле стратегическим ракетоносцам-"невидимкам" B-21 Raider и перспективным истребителям шестого поколения проекта NGAD (NextGeneration Air Dominance — "следующее поколение превосходства в воздухе"). Полноразмерный прототип этого таинственного самолета, по утверждению Пентагона, впервые поднялся в воздух в сентябре прошлого года.

Истребитель F-X Источник изображения: © US Defense Information

Примечательно, что NGAD в симуляции выполнял функцию, под которую создавался истребитель F-35. Но, как говорится в отчете ВВС США, эта машина пятого поколения не очень подходит для действий в условиях развитой ПВО на Тихом океане из-за неспособности преодолевать большие расстояния без самолета-танкера с топливом поблизости.

F-35 атаковали с коротких дистанций наземные цели и корабли, защищали союзников от китайских истребителей и сбивали крылатые ракеты. Также применялись машины модификации Block 4, которая находится в стадии разработки. Современные варианты F-35, по словам генерала Хинота, не использовали. А вражеской авиации противостояли в основном модернизированные истребители F-15EX и пока не названные легкие машины четвертого поколения, которые должны прийти на смену F-16.

Наряду с пилотируемыми машинами в играх участвовал флот перспективных дронов, действующих по принципу "верный ведомый" и атаковавших цели в одном боевом порядке с самолетами. Кроме того, над Тайваньским проливом развернули сеть из множества маленьких, недорогих беспилотников, постоянно наблюдавших за зоной боевых действий. А с авиабазы на Гуаме взлетали перспективные ударные дроны XQ-58A Valkyrie, нанося удары по кораблям, самолетам и наземной технике противника.

Любопытное применение нашли для самолетов военно-транспортной авиации C-17 и C-130. Держась подальше от средств ПВО НОАК, они атаковали наземные цели высокоточными крылатыми ракетами JASSM, сбрасывая их из грузовых отсеков на специальных паллетах. Как подчеркнул генерал Хинот, в войне с равным по силам противником нужно много огневой мощи и неважно, какие платформы ее обеспечивают.

Американский военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, доставивший партию из 50 аппаратов ИВЛ из США, в аэропорту Внуково Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL

Выводы, сделанные из игр, Пентагон учтет при планировании военного строительства ВВС США и вооруженных сил в целом. Однако вашингтонские стратеги не предусмотрели один нюанс. Китай в симуляции воевал тем, что у него есть сейчас, в то время как американцы приписали себе уйму перспективного военного "хай-тека", еще даже не принятого в эксплуатацию.

Очевидно, к 2030-му КНР тоже успеет переоснастить армию, и реальные результаты такого конфликта, если он все же возникнет, будут существенно отличаться от рассчитанных на компьютерах. И явно не в пользу Пентагона.