Со стороны Тихого океана к нашей госгранице приближался самолет-разведчик США

В пятницу над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к госгранице Российской Федерации неопознанная воздушная цель. Ее обнаружили российские средства контроля воздушного пространства.

Для опознания объекта и недопущения нарушения нашей в небо был поднят истребитель МиГ-31, входящий в состав дежурных сил ПВО Восточного военного округа.

Отмечается, что при подлете экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель - ею оказался стратегический самолет-разведчик RC-135 военно-воздушных сил США.

Непрошеный гость был сопровожден нашими летчиками над акваторией Тихого океана. "После разворота иностранного военного самолета российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - рассказали в отделе информобеспечения Тихоокеанского флота.

Подчеркивается, что полет истребителя МиГ-31 выполнялся "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Нарушения госграницы РФ допущено не было.

Иван Петров