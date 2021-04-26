Истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический самолет-разведчик США над Тихим океаном

Нарушения госграницы России не допущено

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Истребитель МиГ-31 совершил вылет для сопровождения стратегического самолета-разведчика США над Тихим океаном, нарушения госграницы России не допущено. Об этом сообщили журналистам в пятницу в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

По данным флота, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. <...> Нарушения государственной границы РФ не допущено", - сказали в пресс-службе флота.

Там рассказали, что после разворота иностранного военного самолета от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в пресс-службе.