Сверхлегкая малокалиберная торпеда ВМС США.

Как известно, появление торпедного вооружения было обусловлено необходимостью придания подводным лодкам возможности борьбы с крупными надводными кораблями противника. Именно большое водоизмещение и наличие большого количества водонепроницаемых отсеков на надводных кораблях привело к тому, что конструкторы большинства стран-участниц второй мировой войны придерживались мнения о необходимости создания торпед калибра 533 или 610 мм.

Обозреватели китайского специализированного военно-технического издания «Наука и техника оборонно-промышленного комплекса» отмечают, что советские конструкторы учитывали возможность применения крупнокалиберных торпед даже по береговым объектам с целью причинения максимально возможного ущерба инфраструктуре военно-морской базы вероятного противника.

Согласно общепринятой классификации крупнокалиберными торпедами являются боеприпасы обладающие диаметром корпуса 533 мм и более. К категории среднекалиберных торпед следует относить изделия с диаметром корпуса от 400 до 482 мм, а легкие торпеды имеют диаметр от 254 до 324 мм.

Торпеды АПЛ ВМС США «Толедо» тип «Лос Анджелес»

Китайские специалисты отмечают, что после второй мировой войны конструкторы вооружений и военной техники в западных странах сделали упор на внедрении ракетных технологий и сконцентрировали свои усилия на создании противолодочных управляемых ракет (ПЛУР), которые представляют собой симбиоз твердотопливного ракетного двигателя и легкой торпеды. Первый компонент необходим для быстрой доставки средства подводного поражения к району нахождения цели – подводной лодки (ПЛ).

Выбор в пользу легких торпед калибра 324 мм обусловлен тем, что зачастую надводные корабли могут успешно обнаруживать ПЛ противника только в прибрежной морской зоне с малыми глубинами от 50 до 100 м. Необходимость входа ПЛ в ПМЗ обусловлена классическими задачами:

наблюдение за выходом из ВМБ и блокирование такового;

постановка донных устройств слежения и разведка;

высадка разведывательно-диверсионных групп на побережье противника.

С учетом малой скорости и стесненных условий водного района наиболее оптимальным представляется применение легких торпед калибра 324 мм, которые при массе от 320 до 360 кг имеют боевую часть массой от 50 до 80 кг, фугасного воздействия которой вполне достаточно для пробития легкого и даже прочного корпуса ПЛ. Кроме того, при подрыве подобных торпед создается поле осколочного поражения диаметром около 10 м. Поражающие элементы наносят повреждения различным механизмам и устройствам ПЛ, расположенным между прочным и легким корпусом.

Противоторпедная защита надводных кораблей

Подводные лодки, по мере снижения акустической заметности, становятся все более опасными противниками для надводных кораблей (НК). Поэтому в современной ситуации их экипажам приходится противодействовать уже не столько ПЛ противника, сколько многочисленным торпедам, которые они применяют.

В настоящее время существует два варианта средств противоторпедной защиты НК. В рамках первого предусмотрено применение ложных акустических целей, имитаторов магнитного поля корабля. Однако данные меры недостаточно эффективны в случае применения противником торпед с проводным управлением или с активно-пассивным акустическим наведением.

Второй вариант предполагает применение реактивных глубинных бомб (РГБ), которые предназначены для физического уничтожения торпеды, однако дальность пуска РГБ недостаточная с учетом современного морского боя.

По признанию американских и китайских специалистов, наиболее совершенным средством борьбы с торпедной угрозой является российская разработка – комплекс «Пакет-Э/НК». Комплекс уничтожает торпеды противника при помощи собственных боеприпасов, которые при длине 3106 мм, калибре 324 мм и весе 380 кг обладают боевой частью массой 80 кг.

Противоторпеда комплекса «Пакет-Э/НК»

Данные противоторпеды российского производства оснащены активно-пассивной акустической частью наведения, имеют дальность пуска не более 2000 м. При этом, они самостоятельно обнаруживают и принимают подводную цель на дальности 400 м. Максимальная скорость противоторпеды достигает 50 узлов. Скорость реакции комплекса «Пакет-Э/НК» на появление новой/очередной цели – около 10 секунд.

Сверхлегкие малокалиберные торпеды американской разработки

Китайские специалисты полагают, что именно появление высокоэффективного и надежного комплекса противоторпедного вооружения в РФ привело к тому, что руководство американской корпорации «Нортроп Грумман» еще в 2016 г. приняло решение о проведении инициативной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по сверхлегкой малокалиберной торпеде (Very Light Weigt Torpedo, VLWT, далее – СМТ). Следует отметить, что ВМС США предусмотрели финансирование НИОКР по данной теме только в рамках бюджета на 2021 год в размере 49,5 млн. долл. США.

СМТ VLWT от компании «Нортроп Грумман»

В разработке данного образца вооружения на начальном этапе проектирования приняли участие сотрудники профильной исследовательской лабораторией Университета штата Пенсильвания. Акустические тесты проводятся в испытательном бассейне, расположенном на одном из предприятий «Нортроп Грумман» в г. Анаполис, шт. Мэрилэнд.

В отношении СМТ, разработанной американскими специалистами известно, что данный боеприпас при длине 2160 мм и калибре 171 мм имеет массу около 100 кг. Такие параметры позволяют членам экипажа проводить перезарядку торпедных аппаратов (ТА) ручную.

Для сравнения легкая торпеда модели Мк.50 при калибре 324 мм, длине 2940 мм имеет массу 364 кг. Для ее зарядки в ТА необходимо использовать крановую установку или лебедку, а также привлекать наиболее физически сильных членов экипажа НК.

Крановая установка с торпедой Мк.50

По данным китайских источников, СМТ от корпорации «Нортроп Грумман» состоит из пяти основных элементов.

В носовой части расположена цифровая активно-пассивная акустическая система наведения. Она, благодаря быстродействующему компьютеру (расположен в отсеке контроля и управления), способна автоматически сопровождать подводную цель в районах с переменными условиями гидролокации. Также, собственная вычислительная система исключает искусственные помехи и другие средства противодействия. На дистанции 2500 м до цели СМТ включает активную акустическую подсистему наведения, которая непрерывно функционирует до момента поражения цели.

В центральной части торпеды расположен двигательный отсек, в котором размещена силовая установка теплового типа с двойным закрытым контуром. Такая конструкция позволяет снизить акустическую и химическую заметность торпеды, обеспечивает интенсивное ускорение (торпеда набирает 75% от максимальной скорости за 12 секунд) и высокую максимальную скорость – 60 узлов. Двигатель для новой СМТ разработала компания «Barber-Nicols, Inc», расположенная в г. Дэнвер, шт. Колорадо.

Американские специалисты рассчитывают, что благодаря малой заметности рассматриваемая СМТ позволит радикально повысить эффективность перспективных операций по противолодочной обороне.

Согласно замысла американских разработчиков, сверхлегкие малокалиберные торпеды поступят на вооружение ВМС США, а именно будут размещены на АПЛ проекта «Вирджиния» модификации Block III и BlockIV. Кроме того, их ТА планируется разместить на корветах проектов «Свобода» и «Независимость» и, с высокой вероятностью, на перспективных фрегатах проекта FFG(X). Вполне вероятно, что пять авианосцев проекта «Нимиц» также получат новые СМТ. С учетом малого калибра СМТ указанные АПЛ и НК получат значительно больший запас этих боеприпасов по сравнению с современными торпедами Мк.54.

СМТ планируют оснащать палубные противолодочные вертолеты MH-60R от компании «Bell Helicopters». В отношении беспилотной техники ВМС США известно, что рассматриваемыми СМТ будут комплектовать палубные беспилотные летательные аппараты вертолетного типа MQ-8 Fire Scout, а также надводные и подводные безэкипажные аппараты различных типов и моделей.

Противоторпеда SeaSpider от компании TKMS

В дополнение к вышесказанному отметим, что в настоящее время, кроме РФ и США только немецкая компания TKMS ведет разработку комплекса противоторпедного вооружения под обозначением «Морской паук» для надводных кораблей ВМС бундесвера. Китайские специалисты, в свою очередь, пристально наблюдают за ходом работ по «Морскому пауку».

По материалам китайского издания «Наука и техника оборонно-промышленного комплекса»