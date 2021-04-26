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NASA прокомментировало планы «Роскосмоса» выйти из МКС: агентство рассчитывает на продолжение сотрудничества

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Пресс-конференция в преддверии запуска миссии Crew-2
Пресс-конференция в преддверии запуска миссии Crew-2. Выступает Франк Де Винне (Frank De Winne), менеджер программы МКС от Европейского космического агентства. Позади него, слева направо: действующий администратор NASA Стив Юрчик, вице-президент и генеральный директор Дирекции по пилотируемой космонавтике Японского космического агентства (JAXA) Хироши Сасаки (Hiroshi Sasaki), астронавты NASA (они не летят в рамках Crew-2, экипаж миссии на карантине) Трейси Колдвелл Дайсон (Tracy Caldwell Dyson) и Ясмин Могбели (Jasmin Moghbeli), а также директор Космического центра имени Кеннеди Боб Кабана (Bob Cabana).
Источник изображения: ©NASA, Aubrey Gemignani

Действующий глава NASA в рамках общения с прессой ответил на ряд вопросов, касающихся недавних заявлений российских политиков и главы «Роскосмоса» о скором отказе от собственного сегмента МКС. Администратор заверил всех, что агентство находится в хороших отношениях с Россией, а также поделился информацией о согласовании обмена местами для астронавтов и космонавтов в пилотируемых миссиях двух стран.

Как сообщает портал SpaceNews, на пресс-конференции, посвященной скорому запуску миссии Crew-2 к МКС, обсуждали и актуальную новостную повестку в сфере международного партнерства. Напомним, уже десять дней подряд от различных российских должностных лиц звучат заявления о том, что страна откажется от участия в проекте МКС с 2025 года. Вчера глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию и сказал, что модуль НЭМ, который планировали включить в состав международной орбитальной лаборатории в 2024 году, станет ядром новой национальной космической станции.

Вполне предсказуемо, на действующего администратора (временно исполняющего обязанности главы) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) посыпались соответствующие вопросы. Стив Юрчик (Stephen G. Jurczyk) ответил, что у американского космического агентства сохраняются хорошие отношения с российской стороной.

«У нас по-прежнему сохраняется очень сильное партнерство с «Роскосмосом» и Россией в рамках Международной космической станции. Это критически важно для продолжающейся безопасной и эффективной эксплуатации МКС», — отметил он.

Среди прочего Юрчик сказал, что ему еще не довелось обсудить с российской стороной озвученные на днях планы по отказу от участия в МКС. Что интересно, Дмитрий Рогозин утверждал, что переговоры по этому вопросу начались. Ситуацию в целом временный глава NASA прокомментировал следующим образом: «Роскосмос» выполняет свою работу и решает, что делать дальше, а космическая администрация США занимается тем же самым на своей стороне, как и остальные партнеры.

Россияне на «Драконах»

Звучали и вопросы, касающиеся темы самого мероприятия, на котором Юрчик присутствовал. Он рассказал, что от идеи обмена креслами между NASA и «Роскосмосом» в космических кораблях «Союз» и SpaceX Crew Dragon никто не отказывался. Сейчас в Госдепартаменте США рассматривается исполнительное соглашение между американской и российской сторонами. Пока не ясно, как долго над ним будет работать бюрократическая машина, учитывая, что многое зависит и от «Роскосмоса».

Космический корабль Crew Dragon на ракете Falcon 9 в ожидании старта миссии Crew-2 с легендарной стартовой площадки LC-39A

Источник изображения: NASA, Joel Kowsky

Это единственная причина, почему на третьей плановой пилотируемой миссии частной космической компании к МКС — Crew-3 — может не оказаться космонавта. Хотя теоретически российский член экипажа имеет шансы на нее успеть: полет состоится в октябре. Предварительно NASA зарезервировало одно место на случай, если среди астронавтов все же появится космонавт, но вероятность такого исхода событий мала. На остальные три кресла уже назначены американские и европейские члены экипажа. Если россиянин не успеет, его место займет кто-то из представителей международных партнеров NASA.

«Пока мы не отказались полностью от идеи отправить космонавта на орбиту в рамках Crew-3. Но на текущий момент, учитывая расписание, будет невероятно трудно выполнить все тренировки и подогнать скафандр в срок. Скорее всего, российский член экипажа появится только в Crew-4», — рассказал Юрчик.

В любом случае до 2025 года еще предстоит много совместной работы. Этим летом к МКС должен пристыковаться долгожданный российский модуль МЛМ «Наука». В его составе на станцию прибудет и роботизированная рука, созданная Европейским космическим агентством (ЕКА). В экипаж миссии Crew-2, которая должна полететь уже сегодня, входит астронавт ЕКА Тома Песке (Thomas Pesquet). Одной из его ключевых задач в рамках полета будет введение этого манипулятора в эксплуатацию.

Далеко идущие заявления нужно еще «состыковать» с реальностью

Кроме того, несмотря на резкость заявлений российских политиков и чиновников, просто так забросить свой сегмент МКС у страны не получится. Регламент сотрудничества по Международной космической станции подразумевает необходимость учитывать последствия своих действий в рамках всей орбитальной лаборатории. Модули, которыми заведует Россия, — важные компоненты МКС, и отделить их от станции крайне трудно. Поэтому, выходя из проекта, страна обязана найти партнеров, которые возьмут на себя полную ответственность за эксплуатацию сегмента.

Любопытный факт — в тот же день, когда Юрчик отвечал на вопросы журналистов, Комитет сената США по торговле, науке и транспорту провел совещание, на котором обсудили кандидатуру следующего полноправного главы NASA. Летавший в 1986 году в космос на борту шаттла «Колумбия», политик и активист Билл Нельсон (Bill Nelson) был выдвинут новым президентом Америки Джо Байденом месяц назад. Решение сената еще не опубликовано, но, если брать в расчет широкую поддержку Нельсона, скорее всего, его кандидатуру одобрят.


Действующий администратор NASA Стив Юрчик отвечает на вопросы прессы.
Источник: ©NASA, Aubrey Gemignani

Билл Нельсон выступает перед сенаторами 21 апреля.
Источник: ©NASA, Bill Ingalls

Выступая на этом совещании, Нельсон затронул темы, ожидаемо касающиеся американской космонавтики и мировой обстановки в этой сфере. Несмотря на то что заявление Дмитрия Рогозина о планируемом выходе «Роскосмоса» из проекта МКС на тот момент уже получило широкую огласку даже в англоязычном информационном пространстве, внимание ему кандидат на пост главы NASA в своей речи не уделил. Зато подробно прошелся по лунной программе Китая и возможному сотрудничеству с Россией в ее рамках. Он отметил, что слова были сказаны громкие и мировой опыт показывает, насколько сложно такие планы реализовать, но воспринимать подобные заявления из Поднебесной стоит всерьез.

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