Корабли ТОФ атаковали субмарину условного противника в Японском море

Владивосток. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Две корабельные противолодочные ударные группы Тихоокеанского флота (ТОФ) на учении атаковали субмарину условного противника в Японском море, сообщила пресс-служба флота.

Противолодочное учение проводилось в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

"В состав тактических групп вошли корветы "Совершенный" и "Громкий", а также малые противолодочные корабли "Советская Гавань" и "Метель". В заливе Петра Великого они отработали практические задачи по поиску и атаке подводной лодки условного противника с применением противолодочного оружия", - говорится в сообщении.

В качестве условного противника действовала большая дизельная подводная лодка ТОФ. Она осуществляла скрытное маневрирование в районе учения.