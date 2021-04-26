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Интерфакс-АВН

Корабли ТОФ атаковали субмарину условного противника в Японском море

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Антенные посты на корвете проекта 20380 "Совершенный"
Антенные посты на корвете проекта 20380 "Совершенный".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Андрей Ставанов

Владивосток. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Две корабельные противолодочные ударные группы Тихоокеанского флота (ТОФ) на учении атаковали субмарину условного противника в Японском море, сообщила пресс-служба флота.

Противолодочное учение проводилось в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

"В состав тактических групп вошли корветы "Совершенный" и "Громкий", а также малые противолодочные корабли "Советская Гавань" и "Метель". В заливе Петра Великого они отработали практические задачи по поиску и атаке подводной лодки условного противника с применением противолодочного оружия", - говорится в сообщении.

В качестве условного противника действовала большая дизельная подводная лодка ТОФ. Она осуществляла скрытное маневрирование в районе учения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Пётр Великий
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
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