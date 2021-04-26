В Объединенном учебном центре ВМФ прошла тренировка экипажа корвета «Резкий»

Тренировка экипажа корвета проекта 20380 «Резкий» состоялась в четверг, 22 апреля, на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге проведена. Корабль строится на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, в ходе тренировки был использован современный учебно-тренировочный комплекс «Мостик-2000», на котором военнослужащие расчета «главный командный пункт – боевой информационный пост – штурман» корабля отработали задачи по выходу корабля из бухты Золотой Рог залива Петра Великого и прохода кораблем узкости.

На специализированном тренажере экипаж корвета отработал элементы плавания корабля в узкости, вблизи берегов, а также эпизоды маневрирования по расхождению с кораблями и судами в районе интенсивного судоходства, в условиях плохой видимости и шторма.

Учебно-тренажерный комплекс, на котором проходят обучение военнослужащие нового корабля, позволяют смоделировать обстановку, максимально приближенную к условиям плавания в тех или иных морских акваториях. После завершения цикла подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ, экипаж по большинству показателей будет готов к эксплуатации корабля при выходе (заходе) в базу, при плавании в открытом море в различных гидрометеоусловиях.

«Свыше 15 экипажей надводных кораблей различных классов, строящихся для ВМФ России пройдут комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге в 2021 году», — сообщил ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания, на котором рассматривались вопросы надводного кораблестроения в текущем году.

По словам адмирала, акцент в подготовке экипажей новых кораблей будет поставлен на приобретение устойчивых практических навыков личным составом, а также на эксплуатацию современных образцов техники и вооружения, которые имеют высокую степень автоматизации.

Проект корвета разработан в ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

В январе «Известия» писали, что корвет «Резкий» будет выпущен из дока в море уже летом 2021 года. Ожидается, что осенью начнутся его ходовые испытания.