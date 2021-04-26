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Известия.ru

В пяти регионах завершилась проверка боевой готовности танковой армии ЗВО

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Командир танка Т-72Б3
Командир танка Т-72Б3 на выставке вооружений и спецоборудования в рамках Дня инноваций Восточного военного округа во Владивостоке.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Успешно завершилась контрольная проверка боевой готовности более 15 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа за зимний период обучения. Учения проходили на территории Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской, Ивановской областей.

Танковые, мотострелковые, разведывательные, зенитно-ракетные, артиллерийские и ракетные подразделения выполнили свыше 4 тыс. боевых стрельб и отработали отражение атак условного противника в дневное и ночное время суток.


В ряде учений было задействовано свыше 3 тыс. единиц вооружения военной и специальной техники танкового объединения ЗВО танки Т-72Б3, Т-80, Т-90, боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», буксируемые гаубицы «Мста-Б», минометы «Сани», и другая боевая техника.

22 апреля боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) в Астраханской области на полигоне Ашулук провели боевые стрельбы в движении, которые прошли в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

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