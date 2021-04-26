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РИА Новости

"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"

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Стенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге
Стенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Поставки новой неуправляемой авиационной ракеты (НАР) "Бронебойщик" в Воздушно-космические силы (ВКС) РФ могут начаться после 2023 года, сообщил РИА Новости исполнительный директор входящего в "Ростех" "НПК "Техмаш" Александр Кочкин.

Ракета "Бронебойщик" была разработана НПО "Сплав" (входит в "Техмаш"). Ее планируется применять для поражения наземных целей на различных ударных и транспортно-штурмовых вертолетах, штурмовиках Су-25, других военных самолетах.

"С учетом временных параметров формирования Минобороны России планов по закупкам и технологического цикла изготовления НАР их поставки в войска могут начаться не ранее 2023 года", - рассказал Кочкин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что распорядительные документы о принятии на вооружение "Бронебойщика" в настоящее время проходят согласование в органах военного управления, до их выхода Минобороны РФ не может закупать новые НАР.

Ракета "Бронебойщик" имеет калибр 80 миллиметров и способна пробивать преграды, стоящие перед заданными ей целями, при этом не разрушаясь и продолжая свой полет.

Как сообщалось ранее, государственные испытания новой ракеты были завершены в 2019 году, после чего Минобороны уточнило отдельные требования к новой НАР.

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Страны
Россия
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Сплав НПО
Техмаш НПК
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