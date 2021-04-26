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Известия.ru

Комплексы С-300 Северного флота подтвердили высокую боеспособность

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Дивизионы ракетных полков Кольской дивизии противовоздушной обороны Северного флота выполнили боевые стрельбы по ракетам-мишеням в рамках тактического учения, проходящего на полигоне Ашулук, расположенном в Астраханской области.


Уточняется, что в процессе боевых стрельб все воздушные цели были успешно поражены с результатом «одна цель — одна ракета».

Дивизионы были оснащены ЗРК С-300. Боевые расчеты комплексов отработали действия по противовоздушной обороне (ПВО), начиная от обнаружения целей в воздухе, заканчивая применением непосредственного оружия для их устранения. Несмотря на сложную помеховую обстановку, военнослужащим удалось уничтожить около десяти высотных, маловысотных и баллистических целей во всем диапазоне высот и скоростей.

Основные усилия военных Северного флота были направлены на поражение ракет-мишеней, действующих в различном диапазоне высот, направлений и скоростей, таким образом имитируя средства нападения условного противника.

В свою очередь радиотехнические подразделения отработали задачи по контролю воздушной обстановки в охраняемом районе, сопровождению целей и выдаче соответствующих координатных сведений ракетным подразделениями.

Второй этап отработки коснулся маневров смены позиции после поражения «противника», противодействия потенциальным диверсионным группам и преодоления на марше зараженных территорий.

Тактическое учение дивизии ПВО Северного флота прошло с применением около 600 военнослужащих и более 60 единиц боевой и специальной техники. Отмечается, что на данный момент военные и военная техника совершают перебазирование в пункты постоянной дислокации.

Накануне, 22 апреля, стало известно о старте межвидовых учений Вооруженных сил России на крымском полигоне Опук.

В учениях были задействованы свыше 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц техники и 40 боевых кораблей. Маневры посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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