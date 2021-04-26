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Вестник Мордовии

Уничтожение БПЛА Bayraktar Akıncı комплекса "Панцирь" показали в Турции

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В последнее время у многих производителей оружия стало модным демонстрировать кадры уничтожения оружия советского или российского производства.

Американцы, как правило, показывают на полигонах реальные Т-62 или Т-72, захваченные в иракских войнах или закупленных в странах восточной Европы. Правда, заокеанских производителей неоднократно ловили на различных фальсификациях, например, когда они набивали танки взрывчаткой и зрелищно разносили их на куски.

Также часто оружейные дельцы прибегают к услугам компьютерной мультипликации. В таких случаях можно видеть настоящий "графический беспредел". Импортные образцы играючи уничтожают "Арматы", С-300 с Су-35 и другие новейшие образцы отечественного ВПК.

Например, турецкая военная компания Roketsan, которая, кстати, контролируется государством, продемонстрировала, как запущенный с новейшего ударного беспилотника Bayraktar Akıncı высокоточный боеприпас MAM-T уничтожает зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1.

На самом деле, даже для не модернизированного российского ЗРПК такая цель не является особой проблемой, не говоря уже о новых версиях.

Да, в Сирии и Ливии фиксировались случаи потерь данных систем, но все они происходили, когда "Панцири", по разным причинам, были не в рабочем состоянии, в частности полностью израсходован запас ракет.

В настоящее время разработан еще более смертоносный "Панцирь-СМ" с возможностью поражения целей на дистанции до 40000 м и высотах до 15000 м, летящих со скоростью 2000 метров в секунду.

Лев Романов

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Страны
Ирак
Ливия
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
Су-35
Т-62
Т-72
Компании
Roketsan
Проекты
БПЛА
ИТ
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