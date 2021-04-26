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ТАСС

В новой ракете "Амур" будут применяться композиты, 3D-печать и бионический дизайн

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: ТАСС/Бобылев Сергей

Защита эскизного проекта планируется осенью 2021 года

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Композитные материалы и аддитивные технологии (3D-печать) будут применяться в разрабатываемой в РФ метановой ракете-носителе "Амур". Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Он отметил, что защита эскизного проекта планируется осенью текущего года. "Предполагается, что в ракете будут применяться композиционные материалы, аддитивные технологии, бионический дизайн, который облегчает конструкцию без потери прочности", - отметил Блошенко.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, первый этап эскизного проектирования выполнен. "Он формально комплектен, отвечает на поставленный вопрос. По результатам первого этапа поняли, что потенциал модернизации этой ракеты еще не выбран", - добавил он.

Блошенко пояснил, что на выходе должно получиться изделие с амбициозными характеристиками, чтобы ракета была конкурентоспособной к 2026-2027 годам.

Разработка

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. В феврале генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя "Амур" планируется завершить в третьем квартале 2021 года. В свою очередь Блошенко в эфире программы "Большой космос" отметил, что эскизное проектирование завершится в сентябре.

"Амур" с многоразовой возвращаемой ступенью будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза против 8,5 тонны у ракет серии "Союз-2".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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