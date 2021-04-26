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Великобритания закупает 14 транспортных вертолетов CH-47F Chinook

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Как сообщило информационное агентство "Bloomberg", Великобритания заключила межправительственное соглашение с министерством обороны США о приобретении 14 транспортных вертолетов Boeing CH-47F Chinook для британских военно-воздушных сил. Как можно понять, речь идет о соглашении в форме обмена письмами (Letters of Offer and Acceptance - LOA) в рамках американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS), письма датированы 25 марта 2021 года. Стоимость соглашения составляет около 2 млрд долл.

Транспортные вертолеты Boeing Chinook НС.6 ВВС Великобритании (с) Connor Payne / ВВС Великобритании

При этом сообщается, что поставка вертолетов будет начата не ранее 2024 года и будет продолжаться до конца 2030 года, что британская сторона мотивирует необходимостью перераспределения расходов ввиду пандемии коронавируса.

Великобритании будут поставлены вертолеты в модификации CH-47F(ER) с увеличенной дальностью полета, хотя точная конфигурация заказанных вертолетов не раскрывается. Ранеее в октябре 2018 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Великобритании по линии FMS 16 вертолетов H-47F(ER) и оборудования для них и оказании соответствующих технической поддержки и обучения, при этом предполагаемая стоимость поставки тогда была оценена в 3,5 млрд долл.

Закупаемые 14 вертолетов CH-47F(ER) (предполагаемое британское обозначение Chinook НС.7 или НС.8) должны заменить в составе ВВС Великобритании часть наиболее старых вертолетов Chinook НС.6А, представляющих собой модернизированные вертолеты версии СН-47С, приобретенные Великобританией еще в начале 1980-х годов. Великобритания является крупнейшим после США эксплуатантом вертолетов Chinook, используя их с 1980 года. Сейчас ВВС Великобритании имеют 60 вертолетов Chinook (из суммарно закупленных 72), в том числе восемь версии НС.5, 14 НС.6 и 38 НС.6А.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
Компании
Boeing
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