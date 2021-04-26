Войти
Российская газета

Дети силовиков получат преимущественное право зачисления в ведомственные вузы

408
0
0
Источник изображения: Павел Лисицын/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления в ведомственные вузы детям сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии. Текст документа публикует "Российская газета".

В законе поясняется, что льготы появятся у детей пенсионеров министерства внутренних дел или Росгвардии, а также у детей сотрудников, уволенных по состоянию здоровья либо в связи с сокращением должности.

Предпочтение, согласно документу, отдается таким абитуриентам только при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний при прочих равных условиях.

Авторами инициативы выступили главы комитетов Госдумы по информационной политике, безопасности и образованию - Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов.

Депутаты пояснили порядок поступления детей-льготников. Так, если на одно место будут претендовать два абитуриента с одинаковыми баллами за единый государственный экзамен и за вступительные испытания, то тогда приоритет будет отдан ребенку из семьи сотрудников МВД и Росгвардии.

Как ранее рассказал один из инициаторов проекта Александр Хинштейн, проект не призван создавать "новую касту", так как успешно сдать экзамены абитуриенту-льготнику все равно придется.

По мнению депутатов, закон в первую очередь призван устранить существующую социальную несправедливость. Сейчас дети сотрудников органов внутренних дел или проходящих службу в войсках национальной гвардии оказываются неравными по отношению к детям военнослужащих.

Ведь приоритет при поступлении до последнего времени действовал только по отношению к детям военнослужащих, стаж службы которых составляет 20 и более лет. Кроме того, он распространялся и на отпрысков военных, которые были уволены со службы с соответствующим стажем. Теперь такой льготой смогут воспользоваться и дети сотрудников силовых ведомств, которые имеют аналогичный стаж службы.

Александр Хинштейн заявил также, что готов выйти с инициативой предоставить льготы при поступлении в медвузы детям из семей врачей.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
18.01.2021
Объединенная судостроительная корпорация перед лицом президента
28.01.2020
Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
28.03.2019
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
10.03.2017
Путин рассказал о задачах работы МВД
25.11.2016
Путин назначил на должности пятерых генералов Росгвардии
29.08.2016
Первый замдиректора Росгвардии Меликов получил звание генерал-полковника
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 12:32
  • 5
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 26.04 12:22
  • 6
64-я мотострелковая бригада получила модернизированные танки Т-80БВМ
  • 26.04 12:19
  • 60
Защитим любой ценой
  • 26.04 12:11
  • 5
Первый этап формирования российской орбитальной станции завершится к 2030 году, второй - к 2035 году - "Роскосмос"
  • 26.04 12:05
  • 3
Игры закончились: Microsoft HoloLens 2 идёт в войска
  • 26.04 12:00
  • 5
Полк спецназа в Ставропольском крае перевооружен на новейшие АК-12
  • 26.04 11:38
  • 13
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.04 10:31
  • 21
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 26.04 09:40
  • 153
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.04 08:52
  • 1
Доколе призраку кружить
  • 26.04 08:41
  • 1
"Запасаемся гробами": в США оценили издержки большой войны
  • 26.04 07:56
  • 1
Получит ли Северный флот своих десантников
  • 26.04 07:39
  • 1
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
  • 26.04 07:35
  • 1
В Минобороны заявили, что акция "Мы - армия страны!" призвана сплотить общество
  • 26.04 00:40
  • 3
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ