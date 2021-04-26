Горячий лед

Подводный флот присоединился к битве за Арктику

Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Для укрепления обороноспособности Российской Федерации и защиты ее национальных интересов в Арктике Министерство обороны ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей Северного флота. Он оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях. Активно ведется боевая подготовка, проводятся различные исследовательские мероприятия», – отметил Сергей Шойгу на совещании в Мурманске.

Министр напомнил, что на прошлой неделе завершилась комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021». «Значение трудно переоценить. Впервые в истории российского флота было осуществлено всплытие из-подо льда одновременно трех атомных подводных лодок», – сказал Шойгу.

Невидимым ходом

В освоении Арктики и Северного Ледовитого океана особая роль принадлежит нашим подводникам. С конца 1930-х годов они приступили к освоению техники подводного плавания подо льдом. Однако дизельные подводные лодки, в силу своих ограничений по запасам кислорода и энергетическим возможностям, не могли длительно находиться в подводном положении. Легкий корпус также не был приспособлен к противоборству с ледяным панцирем. Кроме того, на дизель-электрических подводных лодках в первой половине ХХ столетия отсутствовали приборы видеосистем подводного наблюдения, акустика для решения задач обеспечения безопасности плавания в подводном положении в ледовых условиях была также малоэффективна. Всплытие же во льдах «вслепую» с высокой вероятностью могло привести к катастрофе.

В Северном Ледовитом океане наша страна раньше других начала осваивать прилегающую к своему побережью морскую коммуникацию в хозяйственных и военных целях – Северный морской путь. В 1932 году было создано Главное управление Северного морского пути – государственная организация для народно-хозяйственного освоения Арктики и обеспечения судоходства по Северному морскому пути. С 1936 года Северный морской путь начали использовать для перевода боевых кораблей, в том числе в составе экспедиций особого назначения (ЭОН).

ЭОН формировались СССР с целью межтеатровой переброски кораблей ВМФ с одного флота на другой, действовавшие в предвоенный период, годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. ЭОНы формировались приказами высшего военного руководства и были номерными. Первая экспедиция особого назначения состоялась в 1933 году. В 1940 году в рамках операции ЭОН-10 впервые осуществили перевод с Северного на Тихоокеанский флот подводной лодки Щ-423 Х серии (командир – капитан 3 ранга И.М. Зайдулин).

В начале освоения акватории северных морей военно-морские специалисты еще вели споры о необходимости этих арктических операций. Одни считали, что полярные льды скуют подводные лодки (ПЛ), не дадут возможность двигаться и даже легко могут сорвать их деятельность в арктических водах. Другие были настроены решительно, горели желанием побороться со льдами и выйти в этой борьбе победителями.

Первое, что надо было освоить, – это тактику относительно безопасного плавания во льдах, что представлялось весьма трудным делом. Так, 13 февраля 1938 года подлодка Д-3 «Красногвардеец» (командир – старший лейтенант В.Н. Котельников) прошла за 30 минут ледовый участок в подводном положении на глубине 50 м. Поход протекал в суровых условиях. Разыгрался сильный шторм. Высока была вероятность встречи с айсбергом, что могло бы привести к аварии и затоплению Д-3 в Датском проливе. В самой центральной части пролива подлодка была вынуждена многократно форсировать в надводном положении неширокие полосы тонкого льда. Когда подводная лодка Д-3 подошла к более толстому льду, Котельников получил разрешение провести пробное погружение. Так командир Д-3 В.Н. Котельников первым в ВМФ из командиров-североморцев успешно прошел под ледовым покровом.

Революцию в подводном плавании совершили атомные подводные лодки (АПЛ), лишенные недостатков дизельных подводных лодок и способные совершать арктические походы любой сложности.

В конце 1950-х Советский Союз начал готовить поход на Северный полюс. У экипажей атомных подводных лодок уже был накоплен определенный опыт плавания подо льдами. Однако к полюсу было решено отправить наиболее опытный экипаж АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» 33-й дивизии 1-й флотилии подводных лодок Северного флота, который уже имел опыт подледного плавания. В июле 1962 года впервые в истории советского ВМФ она совершила длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана, во время которого дважды прошла точку Северного полюса, пройдя в подледном положении 1294 мили за 178 часов. Под командованием Льва Михайловича Жильцова 17 июля 1962 года впервые в истории подводного флота она всплыла около Северного полюса. Экипаж корабля в районе Северного полюса во льдах Центральной Арктики водрузил государственный флаг СССР. В ходе похода специалисты проводили комплексные исследования рельефа арктического дна. Впоследствии, после тщательного изучения эхограммы, был обнаружен гигантский подводный хребет на дне Ледовитого океана. Это событие стало крупнейшим географическим открытием ХХ века после Северной Земли, нанесенной на карту в 1913 году. Обнаруженный подводный хребет был назван в честь известного гидрографа Якова Гаккеля.

Возвратившуюся в Йоканьгу К-3 на пирсе лично встречали первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и министр обороны Родион Малиновский. Руководителю похода контр-адмиралу А.И. Петелину, командиру корабля капитану 2 ранга Л.М. Жильцову и командиру БЧ-5 капитану 2 ранга инженеру Р.А. Тимофееву присвоено звание Героя Советского Союза. Весь личный состав корабля был награжден орденами и медалями.

С тех пор подводная лодка «Ленинский комсомол» стала одним из символов страны. Ожидается, что к 2023 году подводная лодка К-3 станет ключевым экспонатом проектируемого музея военно-морской славы в Кронштадте. Работы по восстановлению легкого корпуса подводной лодки, изготовлению опорных оснований и подготовке К-3 к перегону в Кронштадт будут выполняться специалистами судоремонтной верфи в Снежногорске Мурманской области. Проектной документацией по музеефикации АПЛ займется СПМБ «Малахит», где в свое время был разработан проект 627 (К-3).

В 1963 году Советский Союз сделал очередной решительный шаг в освоении подводными лодками Арктики. Практически одновременно в летне-осенний период две подводные лодки совершили стратегический подледный маневр с Северного флота на Тихоокеанский флот. Осенью подледный переход на Тихоокеанский флот совершили многоцелевая атомная подводная лодка проекта 627А К-115 под командованием капитана 2 ранга И.Р. Дубяги и атомный подводный ракетоносец проекта 658 К-178 под командованием капитана 1 ранга А.П. Михайловского. Атомная подводная лодка К-115 совершила первый в истории ВМФ СССР подледный трансарктический переход.

26 сентября 1974 года стратегический маневр с Северного на Тихоокеанский флот к новому месту базирования осуществила АПЛ проекта 671 К-454 (командир – капитан 2 ранга В.Я. Барановский). Подо льдом было пройдено 1876 миль. Это был первый в истории отечественного подводного флота трансарктический переход одновальной ПЛА, открывший маршрут с Северного на Тихоокеанский флот и в обратном направлении для регулярного подледного плавания атомным лодкам второго поколения.

С тех пор наши подводники провели многие десятки и сотни арктических походов в Арктику. Одиночные походы в Арктику сегодня стали обычным делом. Безусловно, особого мастерства требуют подготовка и проведение групповых походов в Арктику, особенно когда одновременно в дистанции несколько кабельтовых взламывают лед три атомные подводные лодки, как это сделали впервые за всю российскую историю 26 марта 2021 года подводные ракетоносцы Северного флота в рамках арктической экспедиции «Умка-2021».

По докладу главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, экспедиция «Умка-2021» подтвердила возможности техники в суровых арктических условиях. Экспедиция проходила в сложных условиях – средняя температура колеблется от минус 25 до минус 30 градусов по Цельсию. Толщина льда достигает полутора метров, а порывы ветра – скорости 32 м в секунду.

«По итогам проведенных мероприятий образцы вооружения, военной и специальной техники, участвующие в военно-технических экспериментах, в целом подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур», – подчеркнул главком.

Американский подход

Первая попытка достичь Северного полюса на подводной лодке была сделана в 1931 году под руководством известного полярного исследователя Губерта Уилкинса. Для осуществления своих целей он приобрел подводную лодку «О-12», предназначенную на слом, переоборудовал ее и назвал «Наутилус». Для осуществления экспедиции Г. Уилкинс разработал специальный маршрут, по которому планировал двигаться на Север от полыньи к полынье с целью подзарядки аккумуляторных батарей и вентиляции отсеков в атмосферу.

В августе 1931 года «Наутилус» вышла из порта Берген (Норвегия) и направилась на Север. В ходе арктического похода на субмарине произошли аварийные инциденты, включающие поломку кормовых рулей и заклинивание бура в поднятом положении. После завершения похода ПЛ «Наутилус», так и не достигнув Северного полюса, вернулась в Берген, а затем была сдана на слом.

Летом 1946 года американская ПЛ «Этул» пыталась совершить подледное плавание, но вернулась, пройдя около 5 кабельтовых и сломав при этом перископ. Летом 1947 года ПЛ «Бернфинс», проведя испытание эхоледомера, благополучно прошла подо льдами 6 миль от кромки и обратно. Летом 1948 года также были проведены испытания эхоледомера на ПЛ «Карп». Лодка прошла во льдах в подводном положении около 50 миль.

В 1952 году подлодка «Рэндфиш», оборудованная эхоледомером, прошла подо льдами более 20 миль в течение 8 часов, что явилось своеобразным рекордом плавания подо льдами для подводной лодки с дизель-электрической энергоустановкой (ДЭПЛ).

По совокупности этих походов накопленный опыт показал, что ДЭПЛ не способны к длительным подледным плаваниям и продолжительному пребыванию в водах Северного Ледовитого океана. В результате арктические исследования с применением подводных лодок возобновились после введения в состав ВМС США субмарин с ядерной энергетического установкой (ЯЭУ).

Арктические походы вызывают интерес не только у противников, но и у медведей-аборигенов. Фото с сайта www.navy.mil

Наиболее интересна деятельность по освоению Арктики экипажа первой атомной подводной лодки ВМС США «Наутилус» (SSN-571). О весьма сложном начальном этапе освоения Арктики американскими атомными подводными лодками говорит то, что ПЛА «Наутилус» первые свои три похода в Арктику совершила неудачно.

Одновременно с «Наутилусом» предприняла поход в Арктику и другая американская атомная субмарина – АПЛ «Скейт», которая 11 августа 1958 года достигла Северного полюса, но всплыть на поверхность смогла только в 40 милях от него. Подлодка вышла на свободную ото льда воду, пройдя за 10 суток и 14 часов под паковыми льдами расстояние в 2405 миль. Опыт похода «Скейт» показал, что атомные подводные лодки способны всплывать в арктических льдах, взламывая их укрепленным корпусом и рубкой.

В марте 1959 года две ДЭПЛ американских ВМС – «Трауг» и «Хард» – совершили очередной поход в Арктику. Подводные лодки прошли подо льдом около 280 миль, часто всплывая – более 20 раз – для вентиляции отсеков и зарядки аккумуляторных батарей. Это был последний арктический поход дизель-электрических подводных лодок в истории подводных сил ВМС США.

С 1960 года американских АПЛ стали осуществлять арктические походы на систематической основе (английские атомоходы стали ходить в Арктику регулярно с 1971 года), при этом решались не только исследовательские задачи, но и задачи по отработке действий экипажей ПЛ в различных ситуациях подводного плавания.

В июле-августе 1962 года американские атомоходы «Скейт» и «Си Дрэгон» совершили первый совместный поход в Арктику с целью отработки тактики противолодочных действий в условиях подледного плавания. Придя раздельно к Северному полюсу, они одновременно всплыли там 2 августа 1962 года. Этот поход был особо отмечен тогдашним президентом США Джоном Кеннеди. Высокую оценку своей деятельности получил создатель атомного подводного флота адмирал Хайман Риковер, которому подводники подарили… кусок льда, поднятый с палубы атомохода «Си Дрэгон» при всплытии на полюсе.

С 1962 года в течение пяти лет арктические походы атомных подводных лодок ВМС США были приостановлены, что, возможно, было связано с гибелью в апреле 1963 года АПЛ «Трешер». Следующий переход в Атлантику в феврале 1967 года совершила АПЛ «Куинфиш», но не смогла достичь Северного полюса. С 1969 года арктические походы продолжили атомные подлодки типа «Стерджен». Так, в апреле 1969 года АПЛ на Северном полюсе всплыла АПЛ «Уэйт». С 1971 года к освоению Арктики присоединились атомные подлодки ВМС Великобритании. Первый британский атомоход «Дредноут» достиг Северного полюса в марте 1971 года.

В 1984 года уже три американские АПЛ всплыли одновременно в географической точке Северного полюса. С 1987 года в ВМС США для подводников, принимавших непосредственное участие в арктических походах, введен специальный знак отличия – бело-голубая нашивка «За службу в Арктике». Этим знаком награждены десятки экипажей американских атомных субмарин.

К середине 1980-х годов на счету американских подводников было более 25 походов подо льдами Арктики. В то же время наши подводники совершили более 200 арктических походов! В целом же за 60 лет активной деятельности американские атомные подлодки совершили в Арктику более 60 одиночных и групповых походов (по 2–3 АПЛ), в которых приняли участие более 70 атомоходов. Дважды на Северный полюс одновременно совершили походы три американские АПЛ, более 12 раз они совершили парные походы.

Зачем нам Север крайний

Вопросам арктических исследований в военных, климатических и других целях, носящих военно-прикладной характер в США и других странах НАТО, приоритетное значение уделяется не случайно. Так, в 80-е годы ХХ столетия командование военно-морских сил США и НАТО пересмотрело свои возможности в организации противолодочного наблюдения. Это связано прежде всего с тем, что районы наших ракетоносцев сместились в прибрежные зоны и прилегающие к России моря, преимущественно Арктического бассейна.

В 1994 году был подписан меморандум между подводными силами ВМС США и научными учреждениями страны на проведение серии подводных арктических исследований в рамках новой программы SCICEX («Научная Арктическая экспедиция»), что означало начало нового этапа сотрудничества ВМС и научных организаций.

В соответствии с данной программой дооборудованные исследовательской аппаратурой атомоходы типа «Стерджен» в 1995–1999 годы совершили пять специальных походов для углубленных исследований и записи данных о состоянии ледовых покрытий и климатических показателей (мониторинг окружающей среды). Походы по этой программе совершили АПЛ «Кавелла», «Поги», «Арчерфиш» (1995–1997). В ходе исследований атомные подлодки совершили более 10 всплытий в районе Северного полюса и прилегающих ледовых районах, проведя в сложных условиях почти по полтора месяца. Во время походов атомных подводных лодок США в Арктику на их борту находились ведущие специалисты США по вопросам арктических исследований. Последние проводились также и в районах окраинной части континентального шельфа РФ, включая Берингово море, Чукотскую возвышенность, окраинную часть континентального шельфа по периметру моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей, а также хребты Ломоносова и Менделеева. Основная направленность исследований – геофизическая съемка дна со сложным рельефом, позволяющая делать моментальный снимок состояния дна Арктики.

О важности арктических исследований говорит и тот факт, что исследовательские мероприятия в Арктике непосредственно «курируют» представители из администрации президента США. Так, вице-президент США Альберт Гор в 1993 году совершил многодневный поход в Арктику на атомной подлодке «Парго».

Продолжение исследований последовало в нулевых годах. Так, исследовательские арктические походы совершили атомные подводные лодки: «М. Риверс» (2000), «Скрентон» (2001), «Гонолулу» (2003) и «Солт Лейк Сити» (2005).

В июне 2010 года было подписано соглашение о проведении второго этапа программы SCICEX. В рамках выполнения второго этапа программы SCICEX в 2012 году была выделена атомная субмарина «Топека».

При этом следует отметить, что если в начале 1990-х годов для научных исследований выделялись подводные лодки со штатным вооружением, то начиная с 1997 года они стали оснащаться специализированным оборудованием, позволяющим выполнять задачи научных исследований. Все эти походы носили частично научный, но в основном военно-прикладной характер, в рамках реализации программы исследований двойного назначения (даже обычный сбор данных о гидрологии и других составляющих арктической среды можно использовать для создания алгоритмов и программ маневрирования оружия в арктической среде).

Что касается военно-политического аспекта арктических походов американских атомных субмарин, то здесь ситуация предельно сопряжена с национальной безопасностью. В случае конфронтации Запада с Россией Арктическая зона (и северный фланг Североатлантического альянса) может стать одним из основных театров военных действий (ТВД).

Над Арктикой могут располагаться рубежи пуска гиперзвуковых средств поражения в рамках американской концепции быстрого глобального удара. В этой связи северное воздушно-космическое направление может быть наиболее угрожающим национальной безопасности России (с учетом дальности пуска и минимальным подлетным временем средств поражения).

При этом деятельность США и НАТО в арктических районах будет направлена с учетом развертывания там элементов системы противоракетной обороны, а также многоцелевых атомных подводных лодок – на нейтрализацию наших Стратегических ядерных сил (СЯС), прежде всего их морского компонента.

Более того, в январе 2021 года Министерство ВМС США обнародовало стратегический план действий в Арктике. Анонсировано создание флотом, морской пехотой и Береговой охраной постоянных сил в Арктике, проведение там регулярных учений. Часто они проводятся с подводными силами Великобритании. Их название – Ice Exercise (ICEX, «Ледовые учения»). Американскими подводниками они проводятся регулярно раз в два-три года.

В 2018 году учения ICEX-2018 продлились около пяти недель. В них приняли участие три подводные лодки: две американские многоцелевые атомные субмарины («Коннектикут» типа «Сивулф» и «Хартфорд» типа «Лос-Анджелес») и британская «Тренчант» типа «Трафальгар». 10 марта, по плану учений, примерно в 320 км от Прадхо-Бей на Аляске подводные лодки «Хартфорд» и «Коннектикут» осуществили совместное всплытие во льдах моря Бофорта.

По результатам учений командованием ВМС дается оценка степени готовности американских ПЛА к военным действиям в Арктике.

Не всегда учения ICEX проводятся без происшествий. Так, во время таких учений в 2007 году на борту британской субмарины «Тайерлес» произошел взрыв и пожар – два матроса погибли, еще один серьезно пострадал.

По оценке американских военных специалистов, в последние годы Россия инвестировала значительные средства в развитие своих собственных технологий, касающихся малозаметности подводных лодок, и российский подводный флот приближается к уровню подводного флота США.

Но не только это беспокоит американских военных. Главной проблемой командование ВМС США считает то, что американский подводный флот теряет свое военно-техническое преимущество в Арктике. Как заявил командир 12-й опытовой эскадры ПЛ ВМС США Олли Льюис, «они (русские. – В.Л.) действительно продвинулись вперед. И если мы не будем продолжать делать то же самое… мы будем отставать». В ВМС США взяли курс на создание безэкипажного подводного флота, заявив, что до 2026 года в их корабельный состав будут приняты 26 безэкипажных морских комплексов, в том числе восемь сверхбольших подводных аппаратов (Extra Large Unmanned Underwater Vehicle, XLUUV). На реализацию программы по развертыванию безэкипажных морских комплексов на ближайшие пять лет командование ВМС запросило у Конгресса 2,7 млрд долл.

Контракты на разработку проектов подписаны с шестью подрядчиками. Austal USA, Huntington Ingalls Industries, Fincantieri Marinette, Bollinger Shipyards, Lockheed Martin и Gibbs & Cox, которые в 2021 году должны представить аванпроекты, их общая стоимость составит более 40 млн долл.

В Пентагоне считают, что к 2045 году от 25% подводных лодок ВМС США будут необитаемыми. Ожидается, что в составе американских ВМС первые безэкипажные корабли и подводные лодки (платформы) появятся в ближайшие 15–20 лет. Будущие безэкипажные морские платформы будут объединены информационной сетью с летательными аппаратами различного назначения. Организационно центром этой сети могут стать обитаемые глубоководные пункты управления с ядерной энергетической установкой.

По замыслам специалистов из Пентагона, безэкипажные платформы смогут противостоять растущей угрозе со стороны российских и китайских технологий, направленных на удержание основных ударных сил ВМС США на большом удалении. Кроме того, безэкипажные платформы будут применяться в противоминных операциях и противолодочной войне, а также для операционной маскировки.

Безэкипажные корабли и подводные лодки должны будут самостоятельно готовить и выбирать различные варианты действий для достижения целей, «основанных на знаниях и контекстуальном понимании мира, себя и ситуации». Для этого они должны будут обладать рядом принципиально новых качеств, таких как легкая гиперспектральная технология визуализации высокого разрешения, миниатюризация радиочастотных датчиков, плазмоника, быстрое 3D-моделирование окружающей среды, использование роботизированных приманок.

Владимир Лодкин

Владимир Сергеевич Лодкин – независимый военный эксперт.