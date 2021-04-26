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Независимое военное обозрение

Получит ли Северный флот своих десантников

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В начале года стало известно, что на вооружение будет принята самоходная десантируемая противотанковая установка «Спрут-СДМ1». Фото с сайта www.rostec.ru
В начале года стало известно, что на вооружение будет принята самоходная десантируемая противотанковая установка «Спрут-СДМ1». Фото с сайта www.rostec.ru.

Развитие ВДВ может принять неожиданный оборот

На прошлой неделе в России стартовала масштабная контрольная проверка за зимний период обучения. Как заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу, «всего в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы». При этом министр отметил, что в Восточном военном округе в рамках данных мероприятий проводится проверка комиссией Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах «Цугол» и «Сергеевский».

Демонстрация силы

Уже 12 апреля поднятый по тревоге десантно-штурмовой батальон 83-й бригады, усиленный артиллерией, противотанковыми и противовоздушными средствами, с приданными разведывательными, инженерно-саперными и снайперскими подразделениями выдвинулся на полигон.

Как заявили в военном ведомстве, подразделениям предстоит отработать десантирование личного состава из вертолетов армейской авиации беспарашютным способом с помощью спусковых устройств на тросах, с дальнейшим захватом командного пункта условного противника. Затем десантники совершат маневр комбинированным способом с захватом и овладением выгодным рубежом. Тем самым, по словам представителей Минобороны, будут созданы условия для дальнейшего наступления главных сил.

В рамках проверки Воздушно-десантные войска действуют сейчас и на юге и западе России. В социальных сетях появилось несколько видео и фотографий, на которых запечатлены переброска подразделений одной из дивизий ВДВ в Крым. На камеры попал танковый батальон, а также подразделения радиоэлектронной борьбы. Предположительно эти формирования принадлежат 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Позже глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что «в течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач».

В случае обострения ситуации военно-политическое руководство РФ всегда активно использовало в части и соединения ВДВ. Во время войны 2008 года в Абхазии и Южной Осетии были оперативно развернуты две группировки из состава 7-й, 76-й и 98-й дивизий, а также 45-го полка.

Весной 2014-го батальонно-тактические группы ВДВ приняли активное участие в обеспечении безопасности Крыма. С началом операции в Сирии голубые береты отвечали за безопасность российских военных баз – воздушной «Хмеймим» и морской «Тартус».

Танк или не танк

В начале нынешнего года стало известно, что на вооружение ВДВ все-таки будет принята самоходная десантируемая противотанковая установка «Спрут-СДМ1». Как сообщил неназванный источник, испытания новинки завершатся в 2022 году, а серийные поставки стартуют в 2023-м. Между тем уже в нынешнем году в 242-м учебном центре ВДВ началась подготовка командиров «Спрутов».

Во многих публикациях и заявлениях официальных лиц ВПК и военного ведомства «Спрут-СДМ1» называется не противотанковой самоходной артустановкой, а легким танком. В официальном каталоге «Рособоронэкспорта» новинка также носит наименование «легкий танк» с уточнением: «плавающий».

Между тем в составе Воздушно-десантных войск уже есть два танковых батальона и одна рота. И они оснащены танками Т-72Б3. Поэтому возникает вопрос: для чего десантникам нужны сразу два типа танков и какие задачи эти машины будут решать на поле боя?

Сейчас в арсенале голубых беретов уже есть несколько подразделений, оснащенных более ранними версиями противотанковых артустановок – «Спрут-СД». Эти машины даже успели принять участие в Параде Победы на Красной площади в 2010 году. Тогда же после прохождения одна из самоходок успела сгореть.

Ныне эти машины стоят на вооружении 98-й парашютно-десантной дивизии. В частности, ими укомплектована противотанковая батарея 331-го парашютно-десантного полка в Костроме. Также имеется неподтвержденная информация, что «Спруты» есть и в составе 106-й дивизии.

Следует обратить внимание, что «Спруты» – это техника только парашютно-десантных частей и подразделений. Минобороны ни разу ни озвучивало планы о вооружении этими самоходками или легкими танками десантно-штурмовых бригад или дивизий.

О планах сформировать в составе Воздушно-десантных войск танковые подразделения заявил в 2016 году бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов. «Десантно-штурмовые соединения Воздушно-десантных войск России с 1 декабря пополнятся танковыми ротами», – заявил он в ходе своего визита в Белоруссию. И уже в следующем году были сформированы три танковые роты. Они вошли в состав 7-й и 76-й дивизий, а также 56-й десантной штурмовой бригады. В апреле 2019 года Минобороны сообщило о планах развернуть эти подразделения в отдельные танковые батальоны (отб).

В настоящее время в составе Воздушных десантных войск есть две такие воинские части. 104-й отб вошел в состав 7-й десантно-штурмовой дивизии. 124-й отб пополнил 76-ю дшд. А в 56-й бригаде так и осталась танковая рота. Правда, в связи с решением переформировать 56-ю одшбр в полк не совсем понятно, что будет с ее танковым подразделением.

В августе 2019 года Владимир Шаманов, уже в качестве главы комитета Госдумы по обороне, заявил, что количество танковых батальонов в ВДВ будет увеличено: «Созданы новые структурные соединения – бригада спецназа и бригада управления на базе полков спецназа и полка связи, два танковых батальона, а в планах – еще пять». Правда, Шаманов не уточнил, какую технику получат вновь сформированные воинские части – танки Т-72Б3 или легкий «Спрут-СДМ».

Во время недавних учений в Крыму десант показал новые тактические приемы. Фото с сайта www.mil.ru

Попробуем подвести итог. В составе каждой дивизии ВДВ будет свой отдельный танковый батальон. В парашютно-десантных соединениях они будут укомплектованы легкими плавающими «Спрутами». Ожидать появления новых частей следует не раньше 2023–2024 годов. Но военное ведомство уже приступило к подготовке личного состава батальонов легких танков.

В свою очередь, десантно-штурмовые дивизии уже располагают своими отдельными танковыми батальонами, оснащенными Т-72Б3. Оставшиеся после переформирования десантно-штурмовые бригады также скорее всего пополнятся отб, оснащенными «семьдесят вторыми».

Стоит отметить, что старые «Спруты-СД» поступали в противотанковые подразделения. Такое решение было вполне объяснимо. Хотя самоходка и оснащена мощной пушкой, в открытом бою ей будет тяжело бороться с современными противотанковыми средствами, а также основными боевыми танками. Лучший вариант для «Спрута-СД» – поражать противника из укрытий и быстро менять позиции. По факту это мощная противотанковая пушка, установленная на гусеничном шасси.

«Спрут-СДМ1» получил усиленную защиту. Но главное его преимущество – это более современная оптико-электронная система. Она позволяет оперативно находить на поле боя цели и поражать их. За счет небольшого силуэта, высокой маневренности, а также отличного прицельного комплекса обновленный «СДМ1» сможет действовать непосредственно в боевых порядках. А его бронирования хватит, чтобы защитить личный состав. Поэтому «СДМ1» уже можно смело назвать «легким танком».

Число дивизий и бригад

За последние годы было принято несколько решений по развитию ВДВ. Еще в 2013 году бывший командующий Владимир Шаманов заявил, что планируется сформировать новую 345-ю десантно-штурмовую бригаду. Работу предполагали завершить в 2016 году.

В 2015 году стало известно, что вновь сформированная ошдбр будет базироваться в Воронежской области. Место дислокации было выбрано не случайно. После обострения ситуации на Украине в российских ВС велось формирование новых частей и соединений на южном направлении, на Северном Кавказе и в Крыму. Ожидалось, что 345-я бригада пополнит состав ВДВ в 2018 году.

В мае 2018 года Владимир Шаманов заявил, что планируется возрождение легендарной 104-й дивизии. Сформировано новое соединение будет на базе 31-й бригады. По словам Шаманова, 104-ю десантно-штурмовую дивизию предполагали разместить в Ульяновске, Пензе и Оренбурге.

Год спустя, в апреле 2019 года, эту информацию подтвердил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Он заявил в интервью, что утвержден план развития ВДВ до 2030 года. В нем, в частности, предусматривается, что в составе войск будет сформирована пятая дивизия, а также артиллерийская бригада. Их номера, места дислокации, а также предполагаемое вооружение не были озвучены.

А уже весной нынешнего года, как было сказано, принято решение о переформировании 56-й десантно-штурмовой бригады в полк, который пополнит 7-ю десантно-штурмовую дивизию.

Попробуем разобраться в хитросплетениях этой реформы. В апрельском интервью генерал-полковник Сердюков заявил, что, согласно утвержденному плану, в составе ВДВ будет «пять дивизий, четыре десантно-штурмовые бригады, артиллерийская бригада, соединения и воинские части обеспечения, а также военные учебные заведения».

Но, как известно, на базе 31-й одшбр будет развернута 104-я дивизия, а 56-я бригада в настоящее время уже переформирована. А значит, в составе ВДВ остается всего две десантно-штурмовые бригады – 11-я и 83-я. Примечательно, что оба этих соединения дислоцируются на востоке, в Бурятии и в Приморье.

Можно сделать вывод, что план формирования новой 345-й бригады по-прежнему остается актуальным. Также можно предположить, что в составе войск будет создано еще одно подобное соединение – вместо переформированной 56-й бригады. Местом дислокации новых одшбр скорее всего станут Западный и Южный военный округа. А работы по новым частям, вероятно, сдвинутся на конец 2020-х годов.

Арктический вектор

Между тем в юбилейной книге «Воздушно-десантные войска», изданной в прошлом году под редакцией командования ВДВ, в нескольких главах, посвященных современному состоянию ВДВ, помимо парашютно-десантных и десантно-штурмовых упоминаются некие «арктические батальоны».

В последние годы части и подразделения голубых беретов не раз проводили учения в Арктике. Так, в прошлом году разведчики-десантники совместно со специалистами Центра специального назначения ФСБ выполнили на Северном полярном круге прыжок с высоты в 10 тыс. м. Прежде, начиная с 2014 года, на полярный лед высаживались военнослужащие 98-й, 106-й и 76-й дивизий, а также 31-й бригады.

Поэтому появление в составе стратегического командования «Северный флот» соединения ВДВ выглядит не так уж фантастично. Тем более что ОСК уже располагает своей сухопутной группировкой – 80-й и 200-й мотострелковыми (арктическими) бригадами.

За счет использования парашютов и вертолетов десятников можно будет оперативно развернуть в районах ответственности стратегического командования. Они станут своего рода силами быстрого реагирования.

Также последние учения в Крыму показали, что десантно-штурмовые соединения вполне эффективно способны выполнять задачи береговой обороны. В мирное время арктические голубые береты смогут выполнять спасательные миссии – десантироваться в сложных условиях и оказывать помощь пострадавшим.


Алексей Рамм

Алексей Михайлович Рамм – редактор отдела «Армия» газеты «Известия».

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1 комментарий
№1
26.04.2021 07:56
Не знаю насколько 83 ОДШБ удачный пример. Возможно за последние несколько лет бригада переродилась и ее уровень серьезно возрос, но еще 5-7 лет назад, это был просто красивый фасад, за которым скрывались весьма неприглядные факты, а уровень боевой подготовки оставлял желать лучшего.

Кроме того по моему личному убеждению - десантирование по тросу с вертолета не самый удачный вариант, т.к. зависший вертолет на высоте 10 метров отличная мишень не только для ПЗРК но и для любого ПТУРСа и даже гранатомета.

Десантно-штурмовые бригады создавались в СССР по опыту войны США во Вьетнаме и подразумевали что десант будет сбрасываться вертолетами беспарашютным способом с высоты около одного метра, что значительно ускорит высадку, а значит уменьшит время нахождения вертолета в зоне поражения огневых средств противника, после чего вертолеты должны были выполнять функции "БМП", т.е. не только доставить десант в тыл или к переднему краю, но и поддерживать его огнем, что требовало привлечения большого количества транспортно-боевых и ударных вертолетов.

Но данный способ высадки в современных войнах является куда более реалистичным, чем выброска рот, полков и дивизий ВДВ с помощью десантно-траспортных самолетов, которые в условиях современной (и даже устаревшей ПВО) на больших и средних высотах будут сбиваться пачками и становиться могилами для тысяч десантников.

Вертолеты в отличии от них могут идти на предельно малых высотах, с огибанием рельефа (ниже линии радиогоризонта), имеют какое-никакое бронирование от стрелкового оружия и системы РЭБ уводящие ПЗРК и некоторые другие ЗУР.

Кроме того подбитый вертолет имеет шансы приземлиться на авторотации, подбитый - Ил-76 такого шанса не имеет.

Потеря двух-трех вертолетов с десантом досадная случайность, потеря одного Ил-76 забитого десантом - национальная катастрофа.
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